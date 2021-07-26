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Генпрокурор про БЧБ-символику: Завершаем подготовку материалов для признания ее экстремистской

26.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Генпрокуратура собирается передать в Верховный суд материалы для признания БЧБ-флага экстремистским, заявил глава ведомства Андрей Швед.

— Мы завершаем подготовку материалов для обращения в Верховный суд с целью признания этого полотна экстремистской символикой, — рассказал Швед.

Швед утверждает, что были собраны новые подтверждения тому, что бело-красно-белая символика «использовалась во время войны карательными батальонами как обязательный элемент униформы».

Генпрокурор также сообщил, что в стране возбуждено более 4200 уголовных дел, связанных «с экстремизмом и терроризмом», 704 уголовных дела в отношении 955 человек уже рассмотрены.

Генпрокуратура инициировала признание БЧБ-символики экстремистской в январе 2021 года. Как тогда было заявлено, в ведомство «поступило коллективное обращение, под которым подписались более сотни граждан», напоминает Zerkalo.io.

Генпрокурор: возбуждено 4,2 тыс. уголовных дел, связанных с экстремизмом и терроризмом

 
 
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Швед утверждает, что были собраны новые подтверждения тому, что бело-красно-белая символика «использовалась во время войны карательными батальонами как...
 
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