ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Белавиа" направляет в "Домодедово" запасной самолет

26.07.2021 16:17 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Направлявшийся в Анталию самолет «Белавиа» совершил аварийную посадку в московском аэропорту Домодедово, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«26 июля во время выполнения рейса В2-9215 из Минска в Анталию со 189 пассажирами и 7 членами экипажа на борту на самолете Boeing 737-800 сработала сигнализация о неисправности одного из двигателей. В соответствии с инструкциями экипаж принял решение об отключении двигателя, снижении до высоты в 8.000 футов и заходе на посадку в Домодедово»,  — сообщила пресс-служба.

В 11.46 борт совершил посадку в московском аэропорту.

«Пассажирам будет предоставлено питание, запасной самолет «Белавиа» направит в Домодедово «в самое ближайшее время для доставки пассажиров в Анталию», — сообщает белорусский авиаперевозчик.

«Белавиа» принесла извинения пассажирам, вылетевшим из Минска, а также ожидающим вылета в Анталии, за вынужденную задержку и заверила, что «предпримет все усилия для того, чтобы доставить пассажиров к месту назначения в максимально короткий срок».
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Направлявшийся в Анталию самолет «Белавиа» совершил аварийную посадку в московском аэропорту Домодедово, сообщили в пресс-службе авиакомпании.
 
Новости дня
Новости разные
 
Правоохранители Городокского района пресекли хищение около 850 л дизтоплива
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by