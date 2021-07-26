Вдова Александра Тарайковского: Мне не предоставят никакой информации по факту убийства моего мужа

Елены Герман - вдовы Александра Тарайковского, убитого 10 августа 2020 года в Исполняющий обязанности начальника главного управления процессуального контроля Следственного комитета Виталий Мирошниченко дал ответ на очередную жалобу- вдовы Александра Тарайковского, убитого 10 августа 2020 года в Минске во время массовых акций протеста.





Супруга убитого в очередной раз просила следствие предоставить копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту гибели Александра Тарайковского, провести служебную проверку в отношении должностных лиц Следственного комитета, а также вернуть родным вещи, в которых Александр Тарайковский находился в момент своей гибели.













«Я буду бороться за имя моего мужа»





Елена Герман намерена бороться за имя своего мужа, о чем сообщила «Белорусскому партизану».





- Этот ответ еще раз подтвердил, что мне не представят никакой информации по факту убийства моего мужа Александра Тарайковского. Исполняющий обязанности начальника главного управления процессуального контроля Следственного комитета Виталий Анатольевич Мирошниченко сообщил мне, что если я напишу еще раз жалобу, то со мною прекратят переписку.





Он ссылается на то, что в ранее данных мне ответах его подчиненные сотрудники мотивировочно ответили на все мои вопросы, в том числе и проведения служебной проверки в отношении следователя Гончарука и его начальника Мотолько.





Я не прошу их раскрывать тайну следствия, но любой следователь скажет, что я права, когда требую ознакомить меня с постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела. Тем более, я ссылаюсь на конкретную статью закона, а мне отвечают, что не положено, при этом не ссылаются на закон.





А с вещами вообще непонятно: с какой целью они оставили их при материалах проверки, если не собираются возбуждать уголовное дело? Понятно, что они боятся, что я узнаю фамилию сотрудника милиции, который стрелял в моего мужа. Но ведь я имею право, как потерпевшая, знать эту информацию по закону!





Я имею право обжаловать любое действие следователя, но как я могу сделать это, если мои законные требования игнорируют.





Мирошниченко предлагает мне идти в суд, если я не согласна с их решениями. Они не представляют, как это тяжело вести всю переписку с ними. Им не понять, поскольку они не теряли близких людей.





Почему ко мне относятся, как к прокаженной, с каким-то недоверием? Неужели сложно со мною встретиться, показать материалы проверки, разъяснить причину отказа в возбуждении уголовного дела и взять с меня подписку о неразглашении тайны следствия?





Конечно, я буду по мере сил бороться за имя моего мужа и ради справедливости.







