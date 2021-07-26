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В Индии туристы попали под камнепад: погибли 9 человек
Источник материала: ОНТ
В Индии люди попали под камнепад, 9 человек погибли.
Это были туристы. В их автомобиль врезался огромный валун. Людей попросту раздавило. Выжить из группы удалось только двоим. Также повреждены мост через реку и несколько машин. Спасательные работы затрудняет камнепад.
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В Индии люди попали под камнепад, 9 человек погибли. Это были туристы. В их автомобиль врезался огромный валун. Людей попросту раздавило. Выжить из группы удалось...
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