В Индии туристы попали под камнепад: погибли 9 человек

Источник материала: ОНТ

В Индии люди попали под камнепад, 9 человек погибли.

Это были туристы. В их автомобиль врезался огромный валун. Людей попросту раздавило. Выжить из группы удалось только двоим. Также повреждены мост через реку и несколько машин. Спасательные работы затрудняет камнепад.

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