|
Белорусский боксер Виталий Бондаренко завершил выступление на Олимпиаде
Источник материала: ОНТ
Белорусский боксер Виталий Бондаренко уступил в первом своем поединке Олимпиады.
Его соперником в весовой категории до 75 килограммов был американец Трой Айсли. Бой завершился со счетом 0:5 не в пользу нашего боксера. В олимпийский ринг выйдут еще трое белорусских боксеров – за медали Токио поборются Владислав Смягликов, Дмитрий Асанов и Александр Родионов.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский боксер Виталий Бондаренко уступил в первом своем поединке Олимпиады. Его соперником в весовой категории до 75 килограммов был американец Трой Айсли....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)