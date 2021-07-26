Белорусский боксер Виталий Бондаренко завершил выступление на Олимпиаде

Источник материала: ОНТ

Белорусский боксер Виталий Бондаренко уступил в первом своем поединке Олимпиады.

Его соперником в весовой категории до 75 килограммов был американец Трой Айсли. Бой завершился со счетом 0:5 не в пользу нашего боксера. В олимпийский ринг выйдут еще трое белорусских боксеров – за медали Токио поборются Владислав Смягликов, Дмитрий Асанов и Александр Родионов.

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