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СМИ: Певица МакSим пришла в себя, она разговаривает знаками и находится в ясном сознании
Источник материала: ОНТ
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Представительница певицы Маргарита Соколова
При этом состояние певицы остается тяжелым, но врачи верят, что вскоре она сможет дышать самостоятельно.
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По информации издания Mash, российская певица МакSим (Марина Амбросимова), находившаяся долгое время без сознания, пришла в себя. Сейчас она может общаться знаками и...
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