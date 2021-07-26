СМИ: Певица МакSим пришла в себя, она разговаривает знаками и находится в ясном сознании

Источник материала: ОНТ

По информации издания Mash, российская певица МакSим (Марина Амбросимова), находившаяся долгое время без сознания, пришла в себя. Сейчас она может общаться знаками и находится в ясном сознании.

Представительница певицы Маргарита Соколова говорит, что нельзя считать, что ее полностью вывели из комы.

При этом состояние певицы остается тяжелым, но врачи верят, что вскоре она сможет дышать самостоятельно.

Фото: instagram.com/maksimartist

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