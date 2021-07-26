Глеб Лавров: Почему всемирная интернет-революция неизбежна?

Источник материала: ОНТ

На небе, как известно из одного замечательного х/ф, только и разговоров, что о море, мои дор.читатель и дор.читателька. А в сети только и разговоров, что за революцию.

Ну, по крайней мере, эта неделя ОПЯТЬ началась с сообщений-молний, хотя таких, знаете, лениво-усталых, медленных молний из Туниса. Где их армия и президент заучено-слажено блокировали работу очередного их парламента. А этот их парламент тут же, вековечным муэдзином, закричал об очередном их госперевороте в сетях и в эфирах всех подряд иноСМИ (они же ИА). А вот тунисский народ… А сам их народ, позевывая, буднично-радикально вышел на засаженные финиками улицы столицы. Офис Аль-Джазиры штурмует вот. Ну и так, по мелочам. Как делает это более-менее регулярно последние уже 10+ лет. Ибо, все же ВСЕ понимают. Это Тунис, хабиби!

Когда-то французская же колония? Так что все ВСЕ понимают. C’est la vie…

И что таки «ви имеете сказать», спросит возмущенно либеральный читатель. А среди вас, дор., есть же и такие, а? «Или у них, в Тунисе, там повода что ли нет»? Нет, есть, конечно, повод. И не один. 15+ процентов безработных, 15+ – живут ниже черты бедности. И порой, это одни и те же люди. Но главное, в основе своей – это все больше молодые люди сплошь с В/О и без В/П. Зато с ФБ и, возможно, ТГ в смартфоне. Ну, вот как тут революцию не учинить, а?

Но дело все в том, что первая ласточка «арабской весны» – Тунис этот самый – накануне той самой финиковой революции имел 13% безработных (и этот уровень медленно спадал) и лишь 4% – совсем нищих. Так что цифры эти, скорее, довод из мерзко-противного разряда: «а за что боролись?»

А за что боролись Сирия и Ливия? Жаждали ли митингующие на т-Тахрире в Каире генерала Ас-Сиси на посту? Хотя он обычный для тамошних палестин генерал, чего уж. Но вот, может, Йемен свою нынешнюю долю ждал, никак, прям, дождаться не мог, бежал к ней, волосы назад? Или Алжир? Или Ливан?

Короче, «счас спою» (с) прямо и грубо, и тенденциозно. Революция Facebook, она же революция Twitter (смотря кто-где был информационный партнер), да и любая прочая сетевая revolution, кроме разве что sexual, о которой в сети так долго говорили, ни одну страну до добра пока еще не довела. А так как фактически все они продолжаются – то и не доведет еще. Ни одну страну.

И Тунис – пророк этого.

Но, может, это специфика арабских стран (и примкнувшей к ним Украины)? Может только у них сетевые революции до добра не доводят? А вот ТОЖЕ, знаете ли, дор.читатели, не похоже…





Похоже? Но это – Лондон. Это – другое. Смотрите, не перепутайте… Хотя перепутать – можно. Ведь и в Лондоне после финала ЧЕ по футболу тысячи фанатов взяли штурмом Уэмбли, именно что скоординировавшись через эти же мессенджеры. А проходи самый главный матч на прогулочном дворике местной Бастилии-какой? Взяли бы и ее… Главное ведь, чтоб сеть доступной была! А повод для недовольства В СЕТИ – всегда найдется. Или подбросят. Не из одного, так из другого края сети – она ж глобальная, вообще без краев.

И то, что впереди толпы будут футбольные фанаты, неонацисты и молодые люди с В/О, порой даже без В/П – это уже не удивляет. В любой стране мира боевой авангард революции сейчас неизменен – активные пользователи сети. И не удивляет, что «Б.Джонсон показательно призвал соцсети к ответу, но эксперты боятся, что единственный вывод, который власти сделают из всей этой истории, – что надо закручивать и без того на грани срыва резьбы затянутые гайки государственного контроля в соцсетях» ( цитата по телеграмму пресс-сека МИД России Захаровой, Марии Владимировны дорогой).

Потому что есть у революции начало, нет у революции конца. Пока, конечно, сеть в том состоянии, в каком она сейчас. Состоянии, при котором ни одна страна мира вообще не может быть уверена, что вот в ней не найдется повода собрать десяток-другой тысяч недовольных, чтобы устроить ИРЛ-марш!

То есть, всемирная сетевая революция неизбежна.

Либо в виде массовых протестов по какому-нибудь там поводу. Либо в виде масштабного урезания всех прав и свобод в сети. До полного превращения нынешнего интернета в свою полную 2.0 противоположность. Со своими национальными ограничителями. И со своими политическими, моральными, этическими, эстетическими, гендерными и проч., и проч. ограничениями.

И тут даже не знаешь, чего ждать. Но пока не дождались, каждую неделю из разных точек мира будем дожидаться очередного-привычного сетевого «Шо? Опять?!» Ну, будем же…

Так что хоть этой нормальной вам недели, дор.читатель и дор.читателька, может на море-какое там слетайте...

1) При подготовке материала использованы материалы «Википедии».

2) В материале сознательно допущены языковые некорректности, неточности, самодельные неологизмы, новояз, ИН.ЯЗ, феминитивы и проч.

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