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Белорусы славятся картошкой, Китай – рисом, а другие страны чем?

26.07.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусы славятся картошкой, Китай – рисом, а другие страны чем?

Если говорить о сельском хозяйстве и продуктах питания, то, конечно, у каждой страны есть свой особенный продукт, которым она славится. Мы, например, картошкой – пусть это и стереотип, но правда же! Вкуснее, чем у нас, она нигде не растет. А вот, например, ЮАР славится орехом макадамия, Китай – рисом, Венесуэла – кукурузой. Давайте совершим небольшое гастрономическое путешествие.


Рис – основная сельскохозяйственная культура в Китае. Впервые его начали культивировать во время правления династии Цинь, и тогда из этой злаковой культуры варили вино, делали муку, крахмал, а также рисовое масло, лапшу, уксус и даже бумагу. А сейчас в китайской семье рис – самый востребованный продукт, как и чай. Кроме этого, в стране ценят кукурузу, просо, гаолян и ячмень.

Сахарная свекла, молоко, говядина, телятина, а также зерновые и масличные культуры – все это основные сельскохозяйственные продукты во Франции. Почти 200 лет назад эта страна стала крупнейшим производителем сахарной свеклы в мире. По выращиванию этого овоща Франция до сих пор в топе.  

ЮАР славится такими сельскохозяйственными культурами, как кофе, какао, чай и арахис. Кроме этого, страна поставляет макадамию – это главный продукт для экспорта в регионе среди орехов. Хотя дерево дает плоды только через 7 лет после посадки, оно в последствии обеспечивает высокие урожаи более чем на 100 лет.  

А Индия – страна древней земледельческой культуры. Южноазиатский регион – родина баклажана, лимона, манго, сахарного тростника и кунжута. Кстати, кунжут здесь используют для омоложения. Причем не только лица, но и костей и зубов. Местное население считает, что семена черного цвета гораздо полезнее из-за содержания в них большего количества солнечной энергии. 

Ведущую роль в сельском хозяйстве Бразилии играет растениеводство. Кофе, соя, кукуруза и бананы – главные культивируемые культуры. Кстати, кофе не только сделало страну одним из ключевых игроков в мировой экономике, но и способствовало строительству железных дорог. Так, грузовые составы доставляли сырье из внутренних районов к крупным портам на побережье Атлантического океана. А сейчас в Бразилии производят почти треть кофейных зерен в мире.

Фото: Pexels


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Если говорить о сельском хозяйстве и продуктах питания, то, конечно, у каждой страны есть свой особенный продукт, которым она славится. Мы, например, картошкой –...
 
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