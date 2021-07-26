Песчаная буря в Китае попала на видео. Посмотрите, это не фильм-катастрофа, а реальность!

Источник материала: ОНТ

На провинцию Ганьсу в Китае обрушилась мощная песчаная буря, пишет БЕЛТА.

В соцсетях очевидцы публикуют кадры.

25 июля днем стихия ударила по городам – крупные населенные пункты заволокло пылью, видимость ухудшилась до минимума.

В результате песчаной бури были незначительно повреждены несколько вышек связи и некоторые здания, данные о пострадавших или погибших не поступали.

Фото: depositphotos.com

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