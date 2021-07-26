Ливень, град и шквалистый ветер: на 27 июля в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

Источник материала: ОНТ

Белгидромет предупреждает белорусов об оранжевом уровне опасности на вторник, 27 июля.

Ночью по западу, утром и днем на большей части территории страны пройдут грозы. В отдельных местах ожидаются сильные ливни, днем – град, при грозах возможно шквалистое усиление до 15-20 м/с.

Также днем термометры во многих районах покажут +30…+33°С.

Фото: Pexels

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