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Генпрокурор: Материальный ущерб Беларуси от ВОВ составляет не менее $500 млрд

26.07.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Генпрокурор: Материальный ущерб Беларуси от ВОВ составляет не менее 0 млрд

Генеральный прокурор Андрей Швед сообщил сегодня, что материальный ущерб, причиненный действиями Германии Беларуси в годы Великой Отечественной войны, составляет не менее $500 млрд, передает БЕЛТА.

Генпрокуратура в настоящее время изучает возможный материальный ущерб, который в годы Великой Отечественной войны причинили Беларуси действия немцев и их пособников. После изучения всех архивных материалов, в том числе Нюрнберга, можно сказать, что эта сумма будет составлять не менее $500 млрд в нынешних ценах, по словам Андрея Шведа.

В ближайшее время надзорное ведомство подготовит большой пакет документов для должностных лиц иностранных государств. В них будет рассказано о зверствах фашистов и их пособников в Беларуси, а также о том, что делают современные неонацисты, их методах и формах по уничтожению нашей страны.

Фото: БЕЛТА

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Генеральный прокурор Андрей Швед сообщил сегодня, что материальный ущерб, причиненный действиями Германии Беларуси в годы Великой Отечественной войны,...
 
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