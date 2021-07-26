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Генпрокурор: Материальный ущерб Беларуси от ВОВ составляет не менее $500 млрд
Источник материала: ОНТ
Генеральный прокурор Андрей Швед сообщил сегодня, что материальный ущерб, причиненный действиями Германии Беларуси в годы Великой Отечественной войны, составляет не менее $500 млрд,
Генпрокуратура в настоящее время изучает возможный материальный ущерб, который в годы Великой Отечественной войны причинили Беларуси действия немцев и их пособников. После изучения всех архивных материалов, в том числе Нюрнберга, можно сказать, что эта сумма будет составлять не менее $500 млрд в нынешних ценах, по словам Андрея Шведа.
В ближайшее время надзорное ведомство подготовит большой пакет документов для должностных лиц иностранных государств. В них будет рассказано о зверствах фашистов и их пособников в Беларуси, а также о том, что делают современные неонацисты, их методах и формах по уничтожению нашей страны.
Фото: БЕЛТА
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Генеральный прокурор Андрей Швед сообщил сегодня, что материальный ущерб, причиненный действиями Германии Беларуси в годы Великой Отечественной войны,...
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