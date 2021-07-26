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Йоркширский терьер защитил 10-летнюю девочку от разъяренного койота

26.07.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Йоркширский терьер защитил 10-летнюю девочку от разъяренного койота

В Сети появилось видео, на котором йоркширский терьер защитил свою 10-летнюю хозяйку от нападения койота.

Лили Кван из Торонто вышла на утреннюю прогулку со своим псом по кличке Мэйси. Неожиданно за ними стал гнаться койот, девочка отпустила поводок и убежала, зовя на помощь.

При этом йоркширский терьер не растерялся, а попытался противостоять дикому животному, которое было в несколько раз больше, чем он сам. На кадрах видно, что пес отважно лает на койота и пытается отпугнуть его, а тот, в свою очередь, разъяренно бросается на домашнего питомца и кусает его.

В результате девочка осталась цела, а вот собака получила восемь крупных ран. Мэйси в Канаде признали настоящим героем и собрали ему на лечение $10 тысяч.

Фото: Pexels


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В Сети появилось видео, на котором йоркширский терьер защитил свою 10-летнюю хозяйку от нападения койота. Лили Кван из Торонто вышла на утреннюю прогулку со своим...
 
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