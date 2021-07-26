На Лепельском полигоне во время занятий у солдат-срочников загорелся БМП

Источник материала: ОНТ

На полигоне Лепельский произошло возгорание БМП, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минобороны.

Солдата с ожогами отправили на осмотр в больницу. Парень находится в сознании. В дальнейшем его планируют направить в Главный военный медицинский клинический центр в Минске.

Само возгорание ликвидировано. Его причина пока неизвестна.

Фото: БЕЛТА





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