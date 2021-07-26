ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На Лепельском полигоне во время занятий у солдат-срочников загорелся БМП

26.07.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

На Лепельском полигоне во время занятий у солдат-срочников загорелся БМП

На полигоне Лепельский произошло возгорание БМП, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минобороны.

Солдата с ожогами отправили на осмотр в больницу. Парень находится в сознании. В дальнейшем его планируют направить в Главный военный медицинский клинический центр в Минске.

Само возгорание ликвидировано. Его причина пока неизвестна.

Фото: БЕЛТА


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На полигоне Лепельский произошло возгорание БМП, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минобороны. Солдата с ожогами отправили на осмотр в больницу. Парень находится в...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске за сбыт наркотиков задержаны двое парней
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by