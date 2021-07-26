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В медальном зачете Олимпийских игр уже началась борьба за лидерство. Кто выигрывает?

26.07.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В медальном зачете Олимпийских игр уже началась борьба за лидерство. Кто выигрывает?

Белорусы пока остаются без олимпийских наград, а в медальном зачете уже началась борьба за лидерство.

Самая результативная сейчас – команда США. Эта сборная завоевала 14 медалей, 7 из которых – золотые. На втором месте – команда Китая, завоевавшая 6 золотых наград. Третье место у хозяев Олимпийских игр – японских спортсменов, которые также шесть раз поднимались на высшую ступень пьедестала. 

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Белорусы пока остаются без олимпийских наград, а в медальном зачете уже началась борьба за лидерство. Самая результативная сейчас – команда США. Эта сборная...
 
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