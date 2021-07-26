Источник материала: ОНТ

Белорусы продолжают выступление в олимпийских соревнованиях по парусному спорту.

В классе Laser-Radial четвертую гонку провела Татьяна Дроздовская. Сейчас она занимает 29-е место и продолжит выступление завтра. В классе RS:X Никита Циркун сегодня также выходил на старт – после шести гонок белорус идет на 19-й позиции.

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