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В Хорватии автобус с трудовыми мигрантами попал в аварию: погибли 10 человек
Источник материала: ОНТ
Водитель уснул за рулем. Это предварительная причина аварии автобуса в Хорватии, в которой погибли 10 человек.
Автобус ехал из Франкфурта в Приштину. Его пассажирами были трудовые мигранты из Косова, которые работали в Германии и ехали вместе с семьями в отпуск на родину.
В салоне было 45 пассажиров, среди них 15 детей. Пострадавшие доставлены в больницы. Водитель остался жив, он признал, что буквально на мгновение закрыл глаза. Обстоятельства трагедии выясняются.
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Водитель уснул за рулем. Это предварительная причина аварии автобуса в Хорватии, в которой погибли 10 человек. Автобус ехал из Франкфурта в Приштину. Его...
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