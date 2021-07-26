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В Хорватии автобус с трудовыми мигрантами попал в аварию: погибли 10 человек

26.07.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Хорватии автобус с трудовыми мигрантами попал в аварию: погибли 10 человек

Водитель уснул за рулем. Это предварительная причина аварии автобуса в Хорватии, в которой погибли 10 человек. 


Автобус ехал из Франкфурта в Приштину. Его пассажирами были трудовые мигранты из Косова, которые работали в Германии и ехали вместе с семьями в отпуск на родину. 

В салоне было 45 пассажиров, среди них 15 детей. Пострадавшие доставлены в больницы. Водитель остался жив, он признал, что буквально на мгновение закрыл глаза. Обстоятельства трагедии выясняются.

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Водитель уснул за рулем. Это предварительная причина аварии автобуса в Хорватии, в которой погибли 10 человек.  Автобус ехал из Франкфурта в Приштину. Его...
 
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