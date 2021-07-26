В Минске на улице Короля перевернулся автомобиль

Источник материала: ОНТ

Утром около 7:20 на улице Короля перевернулся автомобиль Toyota, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

За рулем находилась женщина 1959 года рождения. Вблизи дома по ул. Короля, 49 водитель не справилась с управлением и наехала на бордюр, выехав на тротуар. В результате чего машина перевернулась.

Женщина получила телесные повреждения, ее доставили в больницу.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Фото: ГУВД Мингорисполкома

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