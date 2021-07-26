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В Минске на улице Короля перевернулся автомобиль
Источник материала: ОНТ
Утром около 7:20 на улице Короля перевернулся автомобиль Toyota,
За рулем находилась женщина 1959 года рождения. Вблизи дома по ул. Короля, 49 водитель не справилась с управлением и наехала на бордюр, выехав на тротуар. В результате чего машина перевернулась.
Женщина получила телесные повреждения, ее доставили в больницу.
Обстоятельства происшествия уточняются.
Фото: ГУВД Мингорисполкома
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Утром около 7:20 на улице Короля перевернулся автомобиль Toyota, сообщает ГУВД Мингорисполкома. За рулем находилась женщина 1959 года рождения. Вблизи дома по ул. Короля,...
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