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В Минске на улице Короля перевернулся автомобиль

26.07.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минске на улице Короля перевернулся автомобиль

Утром около 7:20 на улице Короля перевернулся автомобиль Toyota, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

За рулем находилась женщина 1959 года рождения. Вблизи дома по ул. Короля, 49 водитель не справилась с управлением и наехала на бордюр, выехав на тротуар. В результате чего машина перевернулась. 

Женщина получила телесные повреждения, ее доставили в больницу.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Фото: ГУВД Мингорисполкома

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Утром около 7:20 на улице Короля перевернулся автомобиль Toyota, сообщает ГУВД Мингорисполкома. За рулем находилась женщина 1959 года рождения. Вблизи дома по ул. Короля,...
 
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