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В Украине протестующие медики перекрыли международную трассу Киев – Харьков

26.07.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Украине протестующие медики перекрыли международную трассу Киев – Харьков

В Украине бастуют медики. В городе Валки протестующие перекрыли международную трассу Киев – Харьков. 


Медперсонал местной больницы доведен до отчаяния. Людям уже которое время не платят зарплату. Жить не на что. Общий долг перед сотрудниками превышает 200 тысяч долларов. Впрочем, медики требуют не только выплаты денег, но и сохранения больницы. Есть данные, что власти намерены ее закрыть. Пока информацию официально не подтвердили. Но без сокращения персонала обойтись точно не удастся. Предварительно, работу потеряет каждый второй работник медучреждения.

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В Украине бастуют медики. В городе Валки протестующие перекрыли международную трассу Киев – Харьков.  Медперсонал местной больницы доведен до отчаяния. Людям уже...
 
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