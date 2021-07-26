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«Мигрантов не только обманывают, но их еще и обирают»

26.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Такое мнение высказал российский политолог Федор Крашенинников.

«Мигрантов не только обманывают, но их еще и обирают»

– Мигрантов, которые хлынули в Евросоюз, не только обманывают, ведь им же обещают, что они без проблем перейдут границу и поедут куда хотят, но их еще и обирают, – заявил на канале И Грянул Грэм ситуацию с нелегальными мигрантами Федор Крашенинников. – Их обворовывают, потому что они платят посредникам огромную сумму денег. По разным сведениям, 6-15 тысяч долларов.

Скорее всего, это все их сбережения за всю жизнь. Люди копят всю жизнь и бегут не от хорошей жизни. И вот эти посредники, в цепочки которых встроен и режим Лукашенко, обирают их и потом выкидывают на территорию Литвы, заставляя это небольшое государство мучиться.

Литва — это не Германия, не Франция, и вдруг переварить такое количество незнакомых мигрантов, с которыми не понятно, как общаться и взаимодействовать, это тяжело. Ведь эти люди не из Беларуси, Украины или России, а из Африки, с Ближнего Востока, из Афганистана.

Политолог говорит о том, что шантаж людьми придумал не Лукашенко, а Эрдоган. Однако белорусский правитель охотно воспользовался идеей.

 
 
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Такое мнение высказал российский политолог Федор Крашенинников.
 
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