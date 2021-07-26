Мужчина утонул в Столинском районе

Источник материала: БелТА

26 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины в водоеме в Столинском районе, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

По данным следствия, сообщение об утоплении 57-летнего жителя Лельчицкого района в правоохранительные органы поступило 25 июля около 20.30. По предварительной информации, накануне мужчина вместе с родственниками отправился на рыбалку в Столинский район. По дороге домой они решили искупаться в искусственном водоеме. В какой-то момент сын заметил отсутствие отца, а затем обнаружил его под водой.

Мужчину вытянули на берег и начали оказывать первую помощь, однако спасти его не удалось.

Следователи с привлечением специалистов УГКСЭ по Гомельской области провели осмотр места происшествия. Зафиксирована следовая картина, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены очевидцы и родственники погибшего. Проводится проверка.-0-