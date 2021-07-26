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В Минске за сбыт наркотиков задержаны двое парней

26.07.2021 17:03 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля Партизанского РУВД Минска задержали двух наркокурьеров: 17-летнего студента минского колледжа и 18-летнего жителя Пинска, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

"Парней задержали после того, как те забрали оптовую партию наркотика для дальнейшей его реализации. При себе у задержанных правоохранители обнаружили 40 свертков с особо опасным психотропным веществом - параметилэфедроном общим весом 72 г", - рассказали в ведомстве.

Со слов задержанных, они работали на наркомаркет около двух месяцев. Ранее к уголовной ответственности молодые люди не привлекались. Следователи дали правовую оценку действиям парней и возбудили уголовное дело за незаконный сбыт наркотиков.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Парней задержали после того, как те забрали оптовую партию наркотика для дальнейшей его реализации. При себе у задержанных правоохранители обнаружили 40 свертков...
 
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