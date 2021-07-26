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Футбольный фанат из Гомеля оклеветал Президента

26.07.2021 17:03 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле задержан футбольный фанат, оклеветавший Президента. Информацию об этом разместила в официальном Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

На прошлой неделе сотрудники гомельского управления вычислили 22-летнего жителя областного центра, который в интернете оклеветал главу государства. "Через свой аккаунт в соцсети он распространил листовку с изображением Президента и несоответствующими действительности сведениями о нем", - уточняется в сообщении.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за клевету в отношении Президента Республики Беларусь. Известно, что фигурант представляет ультралевое футбольно-фанатское движение Гомеля и пользуется деструктивными Telegram-каналами.

ГУБОПиК МВД продолжает работу по недопущению дестабилизации общественно-политической обстановки в республике. Правоохранители выявляют лиц, которые угрожают насилием представителям власти, распространяют о них клеветнические сведения и оскорбляют.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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На прошлой неделе сотрудники гомельского управления вычислили 22-летнего жителя областного центра, который в интернете оклеветал главу государства.
 
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