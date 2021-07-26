Более 760 кг контрабандного мяса задержали на границе с Украиной

Источник материала: БелТА

26 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Пинские пограничники предотвратили незаконную попытку ввоза в Беларусь крупной партии мяса, сообщили БЕЛТА в погранотряде.

Случай произошел вечером 24 июля в пункте пропуска "Мохро". Грузовой автомобиль DAF под управлением белоруса прибыл из Украины. При проведении совместного с сотрудниками таможни углубленного досмотра было установлено, что в баках транспортного средства оборудованы тайники. Оттуда было извлечено более 760 кг мяса.

По предварительной оценке, стоимость контрабандного груза составила около Br11 тыс. Товарно-материальные ценности изъяты представителями таможенных органов. Автомобиль, оцененный в Br37 тыс., отправлен на штрафстоянку.

В отношении водителя начат административный процесс по ч.2 ст.15.1 (перемещение товаров, подлежащих таможенному декларированию, через таможенную границу Евразийского экономического союза с сокрытием от таможенного контроля) КоАП. Санкция статьи предусматривает штраф до 100 базовых величин, конфискацию незадекларированных товаров, а также автомобиля как средства совершения правонарушения.-0-