ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусские правозащитники удостоены немецкой премии

26.07.2021 17:09 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Белорусский правозащитный центр "Весна" получил поощрительную премию имени Марион Дёнхофф (Marion Dönhoff) с денежным эквивалентом в 20 тысяч евро за выдающийся вклад в поддержку демократии и защиту гражданских прав.

О решении жюри учредители премии сообщили в понедельник, 26 июля, передает DW.

Основным лауреатом премии за содействие международному взаимопониманию и примирению стал 88-летний немецкий юрист и бывший министр внутренних дел Герхарт Баум. В качестве главы делегации ФРГ в Комиссии по правам человека ООН (ныне Совет по правам человека ООН) он выступал в защиту людей, страдающих от войны или оказавшихся в зоне боевых действий.

Главная премия также имеет эквивалент в 20 тысяч евро. Церемония награждения пройдет 28 ноября.

15 июля стало известно, что глава правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий задержан в Беларуси в рамках уголовного дела, детали которого пока не предаются огласке. В этот день прошли обыски в ряде правозащитных организаций и были задержаны еще несколько представителей "Весны".

Премия имени известной немецкой журналистки Марион Дёнхофф вручается с 2003 года фондом Zeit (Zeit-Stiftung), газетой Die Zeit и фондом имени Марион Дёнхофф (Marion Dönhoff Stiftung). В 2010 году ее лауреатом стал бывший президент СССР Михаил Горбачев.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский правозащитный центр "Весна" получил поощрительную премию имени Марион Дёнхофф (Marion Dönhoff) с денежным эквивалентом в 20 тысяч евро за выдающийся вклад в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Генпракуратура рыхтуе зварот у Вярхоўны суд аб прызнанні БЧБ-сцяга экстрэмісцкім
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by