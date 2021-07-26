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СМИ: авиадиспетчер, который сажал самолет с Протасевичем, сбежал из Беларуси

26.07.2021 17:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Олег Галегов жил с семьей в Минске, с 2010 года работал в "Белаэронавигации". Предположительно, именно он вел переговоры с пилотом рейса Афины-Вильнюс компании Rynair, на борту которого находился журналист Роман Протасевич.

СМИ: авиадиспетчер, который сажал самолет с Протасевичем, сбежал из Беларуси
В начале июля Олег Галегов должен был после отпуска выйти на смену, однако коллеги его так и не увидели.

Как стало известно "Нашей Ниве" от нескольких диспетчеров "Белаэронавигации", вместе с семьей Олег Галегов уехал из Беларуси.

"Голос на опубликованной записи с инцидентом Ryanair его, но я не видел Олега уже давно, — говорит изданию его коллега. - Ходят слухи, что он исчез. Коллеги не могут с ним связаться, он поудалял свои социальные сети. Начальство официально ничего нам не расказывало. Но я особо о нем не переживаю, думаю, просто перестраховался и уехал. Специалист он классный, работу найдет в любой стране".

Заместитель гендиректора "Белаэронавигации" Иван Герловский сказал, что Олег Галегов с июня в отпуске и он ничего не знает о его "исчезновении".

Олег Галегов родом из Грузии. Он переехал в Беларусь в сознательном возрасте, здесь познакомился с белруской, женился и остался жить. 

Другой его коллега высказал мнение, что после громкого резонанса от чрезвычайного происшествия Галегов мог уехать к родственникам в Грузию.
 
Теги: Минск
 
 
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Олег Галегов жил с семьей в Минске, с 2010 года работал в "Белаэронавигации". Предположительно, именно он вел переговоры с пилотом рейса Афины-Вильнюс компании Rynair, на...
 
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