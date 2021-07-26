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Швед "выставил счет" Германии
Источник материала: Партизан
За время Великой Отечественной войны Беларуси был нанесен ущерб в 500 млрд долларов в современных ценах
В такую сумму потери страны сегодня оценил генпрокурор Андрей Швед после доклада Александру Лукашенко. По его словам, прокуратура изучает возможный материальный ущерб, который был нанесен действиями «немцев и их пособников».
По словам Шведа оценка в 500 млрд долларов является минимальной и основана на изучении архивных материалов, в том числе Нюрнбергского процесса.
Он пообещал подготовить большой пакет документов для должностных лиц иностранных государств, в которых будет рассказываться «о зверствах фашистов и их пособников в Беларуси, а также о деятельности современных неонацистов, их формах и методах по уничтожению беларуского государства»,
Как отмечает
В СССР были вывезены значительные объемы различного имущества: от транспортных средств, до оборудования, а также скот, зерно и другие продукты.
Советский Союз перестал взимать репарации с ГДР с 1 января 1954 года.
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За время Великой Отечественной войны Беларуси был нанесен ущерб в 500 млрд долларов в современных ценах
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