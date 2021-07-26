Политолога Валерию Костюгову обвиняют в заговоре и призывах к захвату власти

Нашай Нівы », ей предъявлены обвинения в призывах к захвату власти и заговоре с целью захвата власти — статьи 361 и 357 Уголовного кодекса. Ей может грозить до 12 лет лишения свободы. По информации «», ей предъявлены обвинения в призывах к захвату власти и заговоре с целью захвата власти — статьи 361 и 357 Уголовного кодекса. Ей может грозить до 12 лет лишения свободы.





По этим же статьям обвиняют и эксперта Татьяну Кузину, которая была задержана 29 июня в минском аэропорту. А также участников так называемого заговора против Лукашенко Александра Федуту и Юрия Зенковича.





По такому же обвинению находится уже почти год за решеткой и лидер штаба Бабарико Мария Колесникова.





Валерия Костюгова была задержана 30 июня. Сначала к ней пришли с обыском, потом она нашлась на Окрестина, теперь - на Володарке











