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Посол Швейцарии вновь посетил Наталью Херше в гомельской колонии
Источник материала: Навiны
Посол Швейцарии в Минске Клод Альтерматт вновь посетил в гомельской колонии соотечественницу белорусского происхождения Наталью Херше. О своем визите он кратко сообщил в «Твиттере».
«После 10 месяцев в тюрьмах положение нашей соотечественницы по-прежнему непростое. Наталья сказала мне, как важна для нее поддержка извне, поблагодарила и передала привет всем!» — написал дипломат, передает
Посол посещает Херше примерно раз в месяц. Две предыдущие его поездки в Гомель состоялись 20 мая и 21 июня.
7 декабря 2020 года суд Советского района Минска признал Наталью Херше, швейцарскую гражданку и уроженку Беларуси, виновной в сопротивлении сотруднику милиции (ч. 2 ст. 363 Уголовного кодекса) и приговорил к двум с половиной годам лишения свободы и выплате 1000 рублей пострадавшему силовику. Согласно судебному решению, 19 сентября во время несанкционированной акции (женского марша) возле Комаровского рынка 51-летняя Херше сорвала балаклаву с 22-летнего силовика, «поцарапала ему лицо, причинив тем самым телесные повреждения».
Женщина вину не признала. Белорусские правозащитники считают Херше политзаключенной. По их информации, осужденная два раза объявляла голодовку.
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Посол Швейцарии в Минске Клод Альтерматт вновь посетил в гомельской колонии соотечественницу белорусского происхождения Наталью Херше. О своем визите он кратко...
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