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Посол Швейцарии вновь посетил Наталью Херше в гомельской колонии

26.07.2021 17:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Посол Швейцарии в Минске Клод Альтерматт вновь посетил в гомельской колонии соотечественницу белорусского происхождения Наталью Херше. О своем визите он кратко сообщил в «Твиттере».

Посол Швейцарии вновь посетил Наталью Херше в гомельской колонии

«После 10 месяцев в тюрьмах положение нашей соотечественницы по-прежнему непростое. Наталья сказала мне, как важна для нее поддержка извне, поблагодарила и передала привет всем!» — написал дипломат, передает БелаПАН.

Посол посещает Херше примерно раз в месяц. Две предыдущие его поездки в Гомель состоялись 20 мая и 21 июня.

7 декабря 2020 года суд Советского района Минска признал Наталью Херше, швейцарскую гражданку и уроженку Беларуси, виновной в сопротивлении сотруднику милиции (ч. 2 ст. 363 Уголовного кодекса) и приговорил к двум с половиной годам лишения свободы и выплате 1000 рублей пострадавшему силовику. Согласно судебному решению, 19 сентября во время несанкционированной акции (женского марша) возле Комаровского рынка 51-летняя Херше сорвала балаклаву с 22-летнего силовика, «поцарапала ему лицо, причинив тем самым телесные повреждения».

Женщина вину не признала. Белорусские правозащитники считают Херше политзаключенной. По их информации, осужденная два раза объявляла голодовку.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Посол Швейцарии в Минске Клод Альтерматт вновь посетил в гомельской колонии соотечественницу белорусского происхождения Наталью Херше. О своем визите он кратко...
 
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