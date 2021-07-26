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Посол Азербайджана в Беларуси: мы во всех международных организациях поддерживаем Беларусь
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Азербайджан всегда может рассчитывать на помощь Беларуси. Об этом Александр Лукашенко заявил, принимая Чрезвычайного и Полномочного Посла этого закавказского государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В диалоге коснулись не только экономической, но и внутриполитической тематики. Так, наша страна прикладывает значительные усилия по восстановлению мира на территории Нагорного Карабаха. Партнеры такие действия оценивают высоко и готовы поддерживать Беларусь, в том числе и на международной арене. Официальный Минск в свою очередь готов оказать помощь в восстановлении земель, пострадавших от войны в Нагорном Карабахе.
Латиф Гандилов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Беларуси:
Отношения между странами развиваются динамично. В 2020 году взаимный товарооборот достиг отметки почти в 450 миллионов долларов. Нашими основными экспортными позициями являются сельхозмашины и комплектующие для них, лекарства, мясомолочная продукция. Покупаем у Азербайджана нефть, напитки, орехи. Развивается и кооперация.
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Новости Беларуси. Азербайджан всегда может рассчитывать на помощь Беларуси. Об этом Александр Лукашенко заявил, принимая Чрезвычайного и Полномочного Посла этого...
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