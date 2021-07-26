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Посол Азербайджана в Беларуси: мы во всех международных организациях поддерживаем Беларусь

26.07.2021 17:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Азербайджан всегда может рассчитывать на помощь Беларуси. Об этом Александр Лукашенко заявил, принимая Чрезвычайного и Полномочного Посла этого закавказского государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посол Азербайджана в Беларуси: мы во всех международных организациях поддерживаем Беларусь

В диалоге коснулись не только экономической, но и внутриполитической тематики. Так, наша страна прикладывает значительные усилия по восстановлению мира на территории Нагорного Карабаха. Партнеры такие действия оценивают высоко и готовы поддерживать Беларусь, в том числе и на международной арене. Официальный Минск в свою очередь готов оказать помощь в восстановлении земель, пострадавших от войны в Нагорном Карабахе.

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Посол Азербайджана в Беларуси: мы во всех международных организациях поддерживаем Беларусь

Латиф Гандилов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Беларуси:
Прекрасные у нас отношения с Беларусью. Я думаю, что Беларусь внесет свой вклад в установление мира, процесс мира и созидания. Беларусь для нас, еще раз скажу, братское государство. Авторитет этого государства очень высок, постоянно Беларусь идет по пути прогресса, развития. Мы всегда были с вами и всегда будем рядом с вами. Я скажу, что мы во всех международных организациях поддерживаем Беларусь.

Посол Азербайджана в Беларуси: мы во всех международных организациях поддерживаем Беларусь

Отношения между странами развиваются динамично. В 2020 году взаимный товарооборот достиг отметки почти в 450 миллионов долларов. Нашими основными экспортными позициями являются сельхозмашины и комплектующие для них, лекарства, мясомолочная продукция. Покупаем у Азербайджана нефть, напитки, орехи. Развивается и кооперация.

Один из самых успешных проектов – совместное автомобильное сборочное производство в городе Гянджа.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Азербайджан всегда может рассчитывать на помощь Беларуси. Об этом Александр Лукашенко заявил, принимая Чрезвычайного и Полномочного Посла этого...
 
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