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Без хлеба не останемся. Четверть площадей зерновых и зернобобовых в Беларуси уже убрана
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Четверть площадей, засеянных зерновыми и зернобобовыми, убрали к этому моменту белорусские аграрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В жатву активно включились все регионы. В 2021 году в поля техника вышла раньше обычного. Засушливая погода – главный фактор, с которым приходится считаться. Но, несмотря на определенные сложности, уже ясно: страна без хлеба не останется.
Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия:
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Новости Беларуси. Четверть площадей, засеянных зерновыми и зернобобовыми, убрали к этому моменту белорусские аграрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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