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«Сработала сигнализация о неисправности». Названа причина приземления самолёта «Белавиа» в Домодедово
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Самолет «Белавиа», направлявшийся из Минска в Анталию, успешно завершил экстренную посадку в Домодедово. Лайнер подал сигнал бедствия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из-за технической неисправности борт был вынужден приземлиться в московском аэропорту. Нештатная ситуация произошла спустя час после вылета. Самолет летел в обход Украины, а после подачи сигнала снизился и развернулся. Воздушное судно изменило курс сначала в сторону Воронежа, но из-за необходимости выработать топливо затем взяло курс на Москву. Экипаж вышел на связь с диспетчерами московского авиаузла и сообщил о критической ситуации.
Екатерина Радишевская, начальник службы маркетинга и внешнеэкономической деятельности авиакомпании «Белавиа»:
На борту находились 189 пассажиров и семь членов экипажа. За рейсом в режиме онлайн наблюдали около 24 тысяч человек. Неисправность одного из двигателей не помешала успешно посадить лайнер. Пассажирам предоставлено питание, запасной самолет уже отправлен для доставки в пункт назначения.
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«Сработала сигнализация о неисправности». Названа причина приземления самолёта «Белавиа» в Домодедово
Новости Беларуси. Самолет «Белавиа», направлявшийся из Минска в Анталию, успешно завершил экстренную посадку в Домодедово. Лайнер подал сигнал бедствия, сообщили...
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