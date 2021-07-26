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Андрей Швед об уголовном деле о геноциде белорусов: подготовим пакет документов для должностных лиц иностранных государств
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Генеральная прокуратура должна незыблемо стоять на страже закона и порядка. Об этом глава государства заявил, принимая с докладом генерального прокурора Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К этому дню специалистами по факту геноцида допрошены более 4 000 живых свидетелей, установлены имена четырех сотен карателей, выявлены порядка ста новых мест массовых захоронений мирных граждан.
Доложено главе государства и о мерах, которые принимаются в борьбе с экстремизмом и терроризмом. По этим фактам возбуждено больше 4 000 уголовных дел. По таким эпизодам прокуроры занимают принципиальную позицию – виновным назначается строгое наказание. Отдельно обсуждался вопрос о восстановлении исторической справедливости в отношении экстремистской символики.
Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:
Обсудили на встрече во Дворце Независимости и криминогенную ситуацию в стране. В целом уровень преступности под контролем правоохранителей. Так, отмечается снижение уровня особо опасных преступлений. Деструктивные проявления в основном «ушли» в интернет. Доложено Президенту о результатах борьбы с наркотрафиком. Андрей Швед подчеркнул, что прокуратура ориентирует правоохранительные органы на работу в «штатном» режиме, учитывая стабилизацию ситуации.
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Андрей Швед об уголовном деле о геноциде белорусов: подготовим пакет документов для должностных лиц иностранных государств
Новости Беларуси. Генеральная прокуратура должна незыблемо стоять на страже закона и порядка. Об этом глава государства заявил, принимая с докладом генерального...
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