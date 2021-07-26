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Андрей Швед об уголовном деле о геноциде белорусов: подготовим пакет документов для должностных лиц иностранных государств

26.07.2021 17:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Генеральная прокуратура должна незыблемо стоять на страже закона и порядка. Об этом глава государства заявил, принимая с докладом генерального прокурора Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Швед об уголовном деле о геноциде белорусов: подготовим пакет документов для должностных лиц иностранных государств

К этому дню специалистами по факту геноцида допрошены более 4 000 живых свидетелей, установлены имена четырех сотен карателей, выявлены порядка ста новых мест массовых захоронений мирных граждан.

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Андрей Швед об уголовном деле о геноциде белорусов: подготовим пакет документов для должностных лиц иностранных государств

Доложено главе государства и о мерах, которые принимаются в борьбе с экстремизмом и терроризмом. По этим фактам возбуждено больше 4 000 уголовных дел. По таким эпизодам прокуроры занимают принципиальную позицию – виновным назначается строгое наказание. Отдельно обсуждался вопрос о восстановлении исторической справедливости в отношении экстремистской символики.

Андрей Швед об уголовном деле о геноциде белорусов: подготовим пакет документов для должностных лиц иностранных государств

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:
Бчбшная так называемая символика в виде вот этого полотна бело-красного цвета использовалась как элемент униформы ряда карательных батальонов, обязательный элемент. Мы завершаем подготовку материала для обращения в Верховный суд с целью признания этого полотна экстремистской символикой. Ну и ряд других вопросов, связанных с дальнейшим ходом. Планируем следственные действия по делу о геноциде. В частности доложено, что мы подготовим большой пакет документов для ряда должностных лиц иностранных государств, где покажем и расскажем о тех зверствах, которые учиняли фашисты и их пособники в годы Великой Отечественной войны, и о связи фашизма периода Второй мировой войны и нынешних так называемых неонацистов, и формах и методах, которые проявлялись и принимались тогда и принимаются сейчас, и предпринимались с целью уничтожения нашего государства.

Андрей Швед об уголовном деле о геноциде белорусов: подготовим пакет документов для должностных лиц иностранных государств

Обсудили на встрече во Дворце Независимости и криминогенную ситуацию в стране. В целом уровень преступности под контролем правоохранителей. Так, отмечается снижение уровня особо опасных преступлений. Деструктивные проявления в основном «ушли» в интернет. Доложено Президенту о результатах борьбы с наркотрафиком. Андрей Швед подчеркнул, что прокуратура ориентирует правоохранительные органы на работу в «штатном» режиме, учитывая стабилизацию ситуации.

 
 
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Новости Беларуси. Генеральная прокуратура должна незыблемо стоять на страже закона и порядка. Об этом глава государства заявил, принимая с докладом генерального...
 
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