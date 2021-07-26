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В цистерну с аммиаком врезался грузовик. В Гродно стартовали тактические учения МЧС
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Тактические учения МЧС стартовали в Гродно. На протяжении двух дней спасатели будут проверять силы и оттачивать навыки работы в экстремальных ситуациях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
26 июля отрабатывались действия по устранению утечек опасных веществ, в частности аммиака. Расчеты спасателей провели разведку, установили водяную завесу, чтобы остановить распространение газа.
По легенде в цистерну, перевозящую аммиак, врезался грузовик – это и стало причиной происшествия. В таких ситуациях еще до медиков сотрудники МЧС оказывают первую помощь пострадавшим. Водителя грузовика, который по сценарию учений оказался заперт в кабине, оперативно освободили, проверили на посту химического контроля, и уже потом передали врачам.
Александр Жемчужников, заместитель начальника Гродненского областного управления МЧС:
Во второй день учений спасатели будут ликвидировать результаты условного взрыва, а также оказывать помощь всем пострадавшим.
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Новости Беларуси. Тактические учения МЧС стартовали в Гродно. На протяжении двух дней спасатели будут проверять силы и оттачивать навыки работы в экстремальных...
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