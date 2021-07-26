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Это не трущобы Мумбая - это ЦИП на Окрестина
Источник материала: Партизан
Мы много слышали об абсолютно нечеловеческих условиях для политических узников на Окрестина, а теперь есть возможность эти условия увидеть самим.
люди у Окрестина, август 2020 года
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Вот в таких условиях находятся люди в 21 веке в центре Европы
#1#
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Мы много слышали об абсолютно нечеловеческих условиях для политических узников на Окрестина, а теперь есть возможность эти условия увидеть самим.
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