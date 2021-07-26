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Экстренная посадка: пассажиров в Анталью доставит резервный борт «Белавиа»
26.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Экстренная посадка. Сегодня в Домодедово приземлился самолет, следовавший из Минска в Анталью. Курс пришлось изменить из-за внештатной ситуации на борту. Во время полета сработал датчик давления. В самолете находилось 189 пассажиров и семь членов экипажа, передает «МИР 24».
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Изначально посадить самолет планировали в Воронеже. Но потом приняли решение лететь до Москвы – для оперативного решения возможных проблем.
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Изначально посадить самолет планировали в Воронеже. Но потом приняли решение лететь до Москвы.
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