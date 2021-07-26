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Экстренная посадка: пассажиров в Анталью доставит резервный борт «Белавиа»

26.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Экстренная посадка. Сегодня в Домодедово приземлился самолет, следовавший из Минска в Анталью. Курс пришлось изменить из-за внештатной ситуации на борту. Во время полета сработал датчик давления. В самолете находилось 189 пассажиров и семь членов экипажа, передает «МИР 24».

Лайнер садился с одним выключенным двигателем. Сейчас запасной борт «Белавиа» прибыл в аэропорт. Он готовится вылететь в Турцию.

«Резервный борт с пассажирами на борту уже вылетел из «Домодедово». Ожидающим пассажирам организовано питание. Авиакомпания приносит свои извинения за задержку вылета. Ориентировочное время задержки составит около шести часов», – рассказал начальник службы маркетинга и внешнеэкономической деятельности авиакомпании «Белавиа» Екатерина Радишевская.

Изначально посадить самолет планировали в Воронеже. Но потом приняли решение лететь до Москвы – для оперативного решения возможных проблем.



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Теги: Минск
 
 
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Изначально посадить самолет планировали в Воронеже. Но потом приняли решение лететь до Москвы.
 
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