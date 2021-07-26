Погода в СНГ: аномальная жара в Казахстане и долгожданная прохлада в Армении

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Жара до плюс 30, грозы и ливни. Такой, по прогнозам синоптиков, будет последняя неделя июля в Москве и области. Сегодня же в столичном регионе 27 градусов и без осадков. О погоде в странах Содружества – в материале «МИР 24».

В Алматы утро выдалось знойным, на термометрах – плюс 30. Врачи советуют горожанам меньше находиться на улице в дневное время и пить больше воды. Жара не спешит отступать на западе, юге и в Алматинской области. Там синоптики прогнозируют температуру около 40. Эксперты говорят о глобальном потеплении. Парниковый эффект в регионе климатологи впервые заметили в 1980-е годы.

«Задерживается тепловое излучение земли за счет того, что в атмосфере содержатся парниковые газы – они просто не дают уходить этому излучению в атмосферу, и тем самым нарушился баланс между приходящей и уходящей энергией», – рассказала начальник управления климатических исследований Научно-исследовательского центра «Казгидромет» Светлана Долгих.

Синоптики предупредили кыргызстанцев об аномально жаркой погоде. Сегодня воздух в столице и южных областях прогреется до плюс 40, как минимум. Это на семь градусов выше нормы. Такая температура держится уже несколько дней. Медики советуют гражданам использовать головные уборы и зонтики, пить больше жидкости.

Беременным, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом рекомендуют ограничить пребывание на улице. Самым опасным считается время с полудня до пяти часов вечера.

В Армении облачно и ни капли дождя. Хорошая возможность отдохнуть после жарких и солнечных выходных. Такая погода радует аграриев. Сейчас полным ходом идет сбор урожая сливы и персиков. В этом году из-за аномальной жары они поспели на полмесяца раньше. Качеством фруктов фермеры довольны, но на переработку плоды тоже отправляют. Из желтой сливы в Армении готовят кисло-сладкий лаваш, а из персиков – сухофрукты.

Больше 30 градусов ожидается сегодня в Беларуси. В стране объявлен «желтый» уровень опасности. Прогнозируется переменная облачность без осадков.

В Беларуси обновили список запрещенных мест для купания. Из-за аномальной жары во многих водоемах страны зацвела вода. Водоросли окрасили ее в изумрудно-зеленый оттенок. Цветение продлится до тех пор, пока не опустятся дневные и ночные температуры. Специалисты санитарно-эпидемиологической службы обследовали около 340 пляжей и взяли больше 900 проб воды. Около ста из них не соответствовали гигиеническим нормам.