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В искусственном водоеме Столинщины утонул 57-летний мужчина

26.07.2021 17:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины в водоеме в Столинском районе, сообщили в СК.

В искусственном водоеме Столинщины утонул 57-летний мужчина

По данным следствия, сообщение об утоплении 57-летнего жителя Лельчицкого района в правоохранительные органы поступило 25 июля около 20:30. По предварительной информации, накануне мужчина вместе с родственниками отправился на рыбалку в Столинский район. По дороге домой они решили искупаться в искусственном водоеме. В какой-то момент сын заметил отсутствие отца, а затем обнаружил его под водой.

Мужчину вытянули на берег и начали оказывать первую помощь, однако спасти его не удалось.

 
 
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Следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины в водоеме в Столинском районе, сообщили в СК.
 
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