В искусственном водоеме Столинщины утонул 57-летний мужчина

Следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины в водоеме в Столинском районе, сообщили в СК.





По данным следствия, сообщение об утоплении 57-летнего жителя Лельчицкого района в правоохранительные органы поступило 25 июля около 20:30. По предварительной информации, накануне мужчина вместе с родственниками отправился на рыбалку в Столинский район. По дороге домой они решили искупаться в искусственном водоеме. В какой-то момент сын заметил отсутствие отца, а затем обнаружил его под водой.

Мужчину вытянули на берег и начали оказывать первую помощь, однако спасти его не удалось.