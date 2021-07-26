|
Японцы возглавили общекомандный зачет Олимпиады
Источник материала: Навiны
В третий день Олимпийских игр в Токио разыгран 21 комплект наград. Лидерами в общекомандном зачете стали японцы (8-2-3), вторые — американцы (7-3-4), третьи — китайцы (6-5-7). У белорусской сборной наград нет.
1. Дзун Мизутани / Мима Ито (Япония)
2. Сю Синь / Лю Шивень (Китай)
3. Лин Юн Цзу / Чен И Чин (Тайвань)
1. Максим Храмцов (ОКР)
2. Салех Эльшарабати (Ирдания)
3. Сейф Эйсса (Египет) и Тони Канет (Голландия)
1. Матея Джелдич (Хорватия)
2. Лорен Уильямс (Великобритания)
3. Хедайя Вахба (Египет) и Рут Гбагби (Кот-д’Ивуар)
1. Хидилин Диаз (Филиппины) — 224 кг в двоеборье (97 кг в рывке + 127 кг в толчке — ОР)
2. Ляо Цуюнь (Китай) — 223 (97+126)
3. Зульфия Чиншанло (Казахстан) — 213 (90+123)
1. ОКР — 262,500
2. Япония — 262,397
3. Китай — 261,894
1. Чун Ка Лон (Гонконг)
2. Даниэле Гароццо (Италия)
3. Александр Чупенич (Чехия)
1. София Позднякова (ОКР)
2. Софья Великая (ОКР)
3. Манон Брюне (Франция)
1. Сохеи Оно (Япония)
2. Лаша Шавдатуашвили (Грузия)
3. Чанрим Ан (Южная Корея) и Цогбаатар Ценд-Очир (Монголия)
1. Нора Гьякова (Косово, Сербия)
2. Сара Сизике (Франция)
3. Джесмика Климкайт (Канада) и Цукада Йосида (Япония)
1. Южная Корея
2. Тайвань
3. Япония
1. Винсент Хэнкок (США) — 59 (ОР)
2. Йеспер Хансен (Дания) — 55
3. Абдулла Альрашиди (Кувейт) — 46
1. Эмбер Инглиш (США) — 56 (ОР)
2. Диана Бакоши (Италия) — 55
3. Вей Мен (Китай) — 46
1. Бенжамин Савсек (Словения) — 98,25
2. Лукас Рохан (Чехия) — 101,96
3. Сидерис Тасиадис (Германия) — 103,70
1. Томас Пидкок (Великобритания) — 1:25.14
2. Матиас Флюкигер (Швейцария) — отставание 0.20
3. Давид Валеро Серрано (Испания) — + 0.34
1. Томас Дэли / Мэтью Ли (Великобритания) — 471,81
2. Цао Юань / Чен Айшен (Китай) — 470,58
3. Александр Бондарь / Виктор Минибаев (ОКР) — 439,92
1. Момидзи Нисия (Япония) — 15,26
2. Раисса Леал (Бразилия) — 14,64
3. Фуна Накаяма (Япония) — 14,49
1. Адам Пити (Великобритания) — 57,37
2. Арно Камминга (Голландия) — 58,00
3. Николо Мартиненги (Италия) — 58,33
1. США — 3.08,97
2. Италия — 3.10,11
3. Австралия — 3.10,22
1. Арианна Титмус (Австралия) — 3.56,59
2. Кэти Ледеки (США) — 3.57,36
3. Ли Бинцзи (Китай) — 4.01,08
1. Маргарет Макнейл (Канада) — 55,59
2. Чжан Юфей (Китай) — 55,64
3. Эмма Маккеон (Австралия) — 55,72
1. Кристиан Блумменфельт (Норвегия) — 1:45.04
2. Алекс Йе (Великобритания) — 1:45.15
3. Хайден Вильде (Новая Зеландия) — 1:45.24
Беларусь представляет наименьшее количество спортсменов за историю выступлений на летних Олимпиадах. Они пока не завоевали ни одной из наград.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В третий день Олимпийских игр в Токио разыгран 21 комплект наград. Лидерами в общекомандном зачете стали японцы (8-2-3), вторые — американцы (7-3-4), третьи — китайцы (6-5-7)....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)