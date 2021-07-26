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Японцы возглавили общекомандный зачет Олимпиады

26.07.2021 17:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В третий день Олимпийских игр в Токио разыгран 21 комплект наград. Лидерами в общекомандном зачете стали японцы (8-2-3), вторые — американцы (7-3-4), третьи — китайцы (6-5-7). У белорусской сборной наград нет.

Японцы возглавили общекомандный зачет Олимпиады
Фото: НОК Беларуси
  • Настольный теннис. Микст

1. Дзун Мизутани / Мима Ито (Япония)

2. Сю Синь / Лю Шивень (Китай)

3. Лин Юн Цзу / Чен И Чин (Тайвань)

  • Тхэквондо. Мужчины. До 80 кг

1. Максим Храмцов (ОКР)

2. Салех Эльшарабати (Ирдания)

3. Сейф Эйсса (Египет) и Тони Канет (Голландия)

  • Женщины. До 67 кг

1. Матея Джелдич (Хорватия)

2. Лорен Уильямс (Великобритания)

3. Хедайя Вахба (Египет) и Рут Гбагби (Кот-д’Ивуар)

  • Тяжелая атлетика. Женщины. До 55 кг

1. Хидилин Диаз (Филиппины) — 224 кг в двоеборье (97 кг в рывке + 127 кг в толчке — ОР)

2. Ляо Цуюнь (Китай) — 223 (97+126)

3. Зульфия Чиншанло (Казахстан) — 213 (90+123)

  • Спортивная гимнастика. Мужчины. Команды

1. ОКР — 262,500

2. Япония — 262,397

3. Китай — 261,894

  • Фехтование. Мужчины. Рапира. Личное первенство

1. Чун Ка Лон (Гонконг)

2. Даниэле Гароццо (Италия)

3. Александр Чупенич (Чехия)

  • Женщины. Сабля. Личное первенство

1. София Позднякова (ОКР)

2. Софья Великая (ОКР)

3. Манон Брюне (Франция)

  • Дзюдо. Мужчины. До 73 кг

1. Сохеи Оно (Япония)

2. Лаша Шавдатуашвили (Грузия)

3. Чанрим Ан (Южная Корея) и Цогбаатар Ценд-Очир (Монголия)

  • Женщины. До 57 кг

1. Нора Гьякова (Косово, Сербия)

2. Сара Сизике (Франция)

3. Джесмика Климкайт (Канада) и Цукада Йосида (Япония)

  • Стрельба из лука. Мужчины. Команды

1. Южная Корея

2. Тайвань

3. Япония

  • Стрельба стендовая. Мужчины. Скит

1. Винсент Хэнкок (США) — 59 (ОР)

2. Йеспер Хансен (Дания) — 55

3. Абдулла Альрашиди (Кувейт) — 46

  • Женщины. Скит

1. Эмбер Инглиш (США) — 56 (ОР)

2. Диана Бакоши (Италия) — 55

3. Вей Мен (Китай) — 46

  • Гребной слалом. Мужчины. Каноэ-одиночка

1. Бенжамин Савсек (Словения) — 98,25

2. Лукас Рохан (Чехия) — 101,96

3. Сидерис Тасиадис (Германия) — 103,70

  • Маунтинбайк. Мужчины. Кросс-кантри

1. Томас Пидкок (Великобритания) — 1:25.14

2. Матиас Флюкигер (Швейцария) — отставание 0.20

3. Давид Валеро Серрано (Испания) — + 0.34

  • Прыжки в воду. Мужчины. Вышка. Синхронные прыжки

1. Томас Дэли / Мэтью Ли (Великобритания) — 471,81

2. Цао Юань / Чен Айшен (Китай) — 470,58

3. Александр Бондарь / Виктор Минибаев (ОКР) — 439,92

  • Скейтбординг. Женщины. Стрит

1. Момидзи Нисия (Япония) — 15,26

2. Раисса Леал (Бразилия) — 14,64

3. Фуна Накаяма (Япония) — 14,49

  • Плавание. Мужчины. Брасс. 100 м

1. Адам Пити (Великобритания) — 57,37

2. Арно Камминга (Голландия) — 58,00

3. Николо Мартиненги (Италия) — 58,33

  • Вольный стиль. 4х100 м

1. США — 3.08,97

2. Италия — 3.10,11

3. Австралия — 3.10,22

  • Женщины. Вольный стиль. 400 м

1. Арианна Титмус (Австралия) — 3.56,59

2. Кэти Ледеки (США) — 3.57,36

3. Ли Бинцзи (Китай) — 4.01,08

  • Баттерфляй. 100 м

1. Маргарет Макнейл (Канада) — 55,59

2. Чжан Юфей (Китай) — 55,64

3. Эмма Маккеон (Австралия) — 55,72

  • Триатлон. Мужчины

1. Кристиан Блумменфельт (Норвегия) — 1:45.04

2. Алекс Йе (Великобритания) — 1:45.15

3. Хайден Вильде (Новая Зеландия) — 1:45.24

Беларусь представляет наименьшее количество спортсменов за историю выступлений на летних Олимпиадах. Они пока не завоевали ни одной из наград.

 
 
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В третий день Олимпийских игр в Токио разыгран 21 комплект наград. Лидерами в общекомандном зачете стали японцы (8-2-3), вторые — американцы (7-3-4), третьи — китайцы (6-5-7)....
 
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