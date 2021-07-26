|
«Должна быть проведена герметизация». Как специалисты минимизируют потери зерна при сборе урожая?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Четверть площадей, засеянных зерновыми и зернобобовыми, убрали к этому моменту белорусские аграрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Основная задача, которая сейчас стоит перед аграриями, – минимизация потерь. Для этого в Минсельхозпроде созданы рабочие группы, которые выезжают на места и проводят мониторинг качества сбора урожая. Контролируют технологии по недопущению убытков.
Станислав Карпович, начальник главного управления технического прогресса и энергетики Минсельхозпрода:
АПК, пожалуй, тот сектор, который растет в показателях даже на фоне пандемии и стал одним из локомотивов белорусской экономики.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Четверть площадей, засеянных зерновыми и зернобобовыми, убрали к этому моменту белорусские аграрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)