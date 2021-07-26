Лещеня: «Беларусь как «БелАЗ». Который более востребован на Востоке. Но с западным двигателем»

Источник материала: Салiдарнасць

Экс-посол в Словакии Игорь Лещеня – о том, что не прозвучало о последней встрече Лукашенко и Путина, продешдей вслед за публикацией скандальной статье об Украине и Беларуси.





— Реальные итоги встречи подтверждают, что чувствительные для Минска торгово-экономические вопросы не могут быть решены за счет тех сфер, которые действующая власть долгое время считала для себя выигрышными, — пишет Игорь Лещеня. И приводит примеры:

— Чувствительные торгово-экономические вопросы не могут быть решены за счет подыгрывания идеологическим воззрениям Кремля.

Когда-нибудь мы узнаем, какие точно слова и мысли стояли за громким публичным молчанием столиц государств-участников СНГ в ответ на очень откровенную статью Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев».

И появилась эта статья аккурат накануне белорусско-российского саммита. Видимо, не случайно буквально на следующий день понадобились пояснительные ответы на вопросы.

Вроде — все о той же «территории исторической России». Но усилен акцент на том, что «современная Россия признала сегодняшние геополитические реалии». Зато белорусский партнер по переговорам заявил, что прилетел из дома «под Смоленском».

Отказ от поддержки внятной национальной идеи трудно монетизировать. В отличие от скидки для цены на газ.

Хотя…если верить опросам Сhatham House, хозяин Кремля в Беларуси намного популярнее хозяина Дворца Независимости. А если бы пооткровенничали о своем мировоззрении некоторые чиновники и «силовики»…

И дело не в национализме. А в национальном достоинстве и реальном двуязычии. Народы, как и люди, интересны друг другу и своим отличием, что не входит в противоречие даже с тезисом о братских народах.

Чувствительные торгово-экономические вопросы не могут быть решены за счет статуса единственного союзника в противостоянии с коллективным Западом.

Тем более, что сфера безопасности уже получила свое экономическое измерение и имеет для Москвы дополнительную стоимость. Именно так можно расценивать поручение правительствам реализовать план по противодействию санкциям.

Торгово-экономические вопросы в белорусско-российских отношениях не могут быть просто торгово-экономическим вопросами. Их решение неразрывно связано с «перетягиванием каната» по интеграционной тематике.

И договоренность о кредитной поддержке Беларуси в связи с налоговым маневром в России свидетельствует о том, что Минск продолжают бороться за сохранение рычагов проведения собственной налоговой и таможенной политики.

Хозяин Дворца Независимости хочет оставаться самостоятельным хозяином страны. И не готов к унификации налогового законодательства.

Ведь два года назад в Минске говорили только о компенсации потерь республиканского бюджета из-за налогового маневра в нефтяной сфере в России. И мысли не допускали о кредитах. Но упоминали, что Москва увязывает такую компенсацию с необходимостью углубления интеграционных процессов.

А в качестве средства такой компенсации предлагалась унификация налогового законодательства. Но поскольку в России налоговая нагрузка ниже, то и в данном случае возникал вопрос компенсации для бюджета.

В этой связке не такими уж скучными оказываются и договоренности о сохранении в 2022-м для Беларуси цены на газ на уровне 2021-го. Еще в 2020-м в Минске схожую цену называли несправедливой, поскольку сенсационно подешевел российский газ для потребителей в Евросоюзе.

Но! Для действующей власти интеграция — это, прежде всего, основа внутренней и внешней политики. И только затем — возможность потерять реальные рычаги управления экономикой. Значит — не можем не договориться.

И Наталья Эйсмонт сообщает по итогам встречи, что «завершена работа над союзными программами по гармонизации налогового законодательства и взаимодействию в таможенной сфере».

Правда, интеграция подразумевает унификацию. И сразу же реакция от госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева: все-таки осталось обсудить ряд важных вопросов по энергетике и в налоговой сфере.

После 9 августа 2020-го почти каждый визит Александра Лукашенко в Россию становился для некоторых представителей протеста поводом для основанных на «инсайдерской информации» заявлений, что именно на этот раз хозяин Дворца Независимости «сдаст» страну.

В последние годы ряд заявлений свидетельствуют, что в Минске охладели к идее политической интеграции. С этой стороны формальной независимости ничего не грозит.

А вот реальная независимость потеряна быть может, но как результат длительной серии ведущих в этом направлении экономических, политических и идеологических решений.

И — пока сохраняемые — рычаги проведения собственной налоговой и таможенной политики еще не делают игру.

В качестве «момента истины» нам намекнули на осеннее заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства, а вообще — рекомендовали ждать до конца года. Время покажет.

Особый характер многослойных многоуровневых связей с Россией — это данность, с которой будет считаться любой будущий демократически избранный руководитель страны.

И не будет начинать свою деятельность с вызова джина геополитических катаклизмов — инициировать срочное перекраивание участия Беларуси в региональных союзах…

Если только такой катаклизм не вызовет совместная активность действующей власти и Кремля.

Евросоюз точно не видит Беларусь в своих рядах в обозримой перспективе. Не говоря уже о том, что путь в Евросоюз всегда лежал через НАТО. Беларусь находится на межцивилизационном разломе. Пока это ощущается как тяжкий крест. А, ведь, может быть и окном возможностей.

Устойчивость, а, значит, и независимость страны, находящейся между двумя глобальными игроками, может быть обеспечена только конструктивным сотрудничеством с каждым из них.

С учетом обязательств, обусловленных участием в интеграционных объединениях. И в итоге это должно быть выгодно для всех. Вот только, если бы этому соответствовали интересы и действия всех, от кого это зависит …

13 июля в Константиновском дворце рассуждая о незначительном влиянии санкций, прилетевший из дома «под Смоленском» гость убеждал президента России, что торговля БелАЗа с Евросоюза составляет всего 4 миллиона долларов США. Может быть.

Но целая линейка востребованных в России сверхтяжёлых карьерных самосвалов «БелАЗ» комплектовалась исключительно двигателями Rolls-Royce, которые перестали поставляться в результате санкций. У российских потребителей не менее востребованы и те карьерные самосвалы, которые традиционно оснащены американскими двигателями Cummins.

…Беларусь как «БелАЗ». Может быть, он более востребован на Востоке. Но с западным двигателем.