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ФОТОФАКТ: В Петриковском районе тушат пожар на торфянике
Источник материала: БелТА
26 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Продолжается тушение пожара на торфянике в Петриковском районе. В настоящее время площадь возгорания составляет 85 га, а в тушении задействованы около 80 спасателей и работников лесного хозяйства, а также 23 единиц техники.-0-
Фото Сергея Холодилина
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Продолжается тушение торфяников в Петриковском районе. В настоящее время площадь возгорания составляет 85 га.,а в тушении задействованы около 80 спасателей и...
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