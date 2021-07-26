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Лукашенко может использовать присутствие войск РФ для шантажа Запада - Тихановская

26.07.2021 18:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Режим Лукашенко может использовать присутствие российских войск на территории Беларуси для шантажа западных соседей и Украины, считает лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановська.

Лукашенко может использовать присутствие войск РФ для шантажа Запада - Тихановская
Как передает собственный корреспондент Укринформа в Нью-Йорке, об этом она заявила во время встречи с белорусской общиной, состоявшейся в воскресенье на набережной Манхэттена, где собралось около полутысячи белорусов со всей Америки.

«Режим может использовать наличие российских войск для шантажа западных соседей и Украины. Об этом сейчас много говорят, - сказала она. - Угрозы могут быть самые разнообразные».

В то же время, по ее мнению, для демократических преобразований в Беларуси присутствие российских войск угрозы не представляет. «Такие учения проводятся часто, и явной угрозы для Беларуси я не вижу, хотя я не специалист в этих вопросах», - добавила она.

Отвечая на вопрос Укринформа, чувствует ли белорусская оппозиция поддержку со стороны Украины, она сказала: «Украинцы с нами, украинцы поддерживают нас. И тот факт, что они принимают столько релокантив (переселенцев), ослабили законодательство, чтобы дать людям возможность устраиваться на работу и открывать свои бизнесы, - это уже большая поддержка ».

В то же время, по ее мнению, Украина достаточно осторожно выражает свою политическую позицию, поскольку Лукашенко прибегает к свойственной для него тактики - шантажа.

«Мы чувствуем эту поддержку, у нас происходит общение на высоком уровне с представителями Украины, понемногу укреплять и дальше эти связи», - добавила она.

Как сообщалось, в сентябре 2021 года на территории Беларуси пройдут масштабные совместные российско-белорусские военные учения «Запад-2021». Эксперты рассматривают это мероприятие как один из основных на пути поглощения самостоятельности этой страны РФ и видят опасность для Украины.

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Руслан Хомчак заявлял, что эти учения потенциально представляют угрозу для Украины.
 
 
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Режим Лукашенко может использовать присутствие российских войск на территории Беларуси для шантажа западных соседей и Украины, считает лидер белорусской...
 
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