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Анна Бонд - о проигрыше Соболенко: Беларусы еще никогда так не радовались за беларусов
Источник материала: Партизан
Беларусская ведущая Анна Бонд высказалась о проигрыше Арины Соболенко.
«Читаю комментарии о том, что Соболенко вылетела с Олимпиады в 1/16 финала. Беларусы еще никогда так не радовались за беларусов», – написала Бонд.
Напомним, во втором круге Олимпиады Арина Соболенко (Беларусь, 3 WTA) проиграла Донне Векич (Хорватия, 47 WTA).
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Беларусская ведущая Анна Бонд высказалась о проигрыше Арины Соболенко.
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