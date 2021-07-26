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Анна Бонд - о проигрыше Соболенко: Беларусы еще никогда так не радовались за беларусов

26.07.2021 18:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусская ведущая Анна Бонд высказалась о проигрыше Арины Соболенко.

«Читаю комментарии о том, что Соболенко вылетела с Олимпиады в 1/16 финала. Беларусы еще никогда так не радовались за беларусов», – написала Бонд.



Напомним, во втором круге Олимпиады Арина Соболенко (Беларусь, 3 WTA) проиграла Донне Векич (Хорватия, 47 WTA).
 
 
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Беларусская ведущая Анна Бонд высказалась о проигрыше Арины Соболенко.
 
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