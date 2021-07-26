Анна Бонд - о проигрыше Соболенко: Беларусы еще никогда так не радовались за беларусов

«Читаю комментарии о том, что Соболенко вылетела с Олимпиады в 1/16 финала. Беларусы еще никогда так не радовались за беларусов», – написала Бонд.













Напомним, во втором круге Олимпиады Арина Соболенко (Беларусь, 3 WTA) проиграла Донне Векич (Хорватия, 47 WTA).