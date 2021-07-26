|
Политолога Валерию Костюгову обвиняют в призывах к причинению вреда нацбезопасности и заговоре с целью захвата власти
Источник материала: Навiны
Находящуюся под стражей политолога Валерию Костюгову обвиняют в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, и заговоре с целью захвата власти (ч. 1 ст. 357, ч. 6 ст. 16 и ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса), сообщила ее дочь Анастасия.
«Призывы к захвату власти и заговор. Такая вот власть, которая верит, что ее можно захватить аналитическими комментариями в СМИ», — написала она в «Фейсбуке», передает
К посту дочь приложила фотографию стены в суде Партизанского района Минска. Статьи обвинения указаны напротив фамилии ее матери в расписании заседаний. Сегодня суд не удовлетворил жалобу Костюговой на меру пресечения.
Валерия Костюгова — известный белорусский политолог, редактор аналитического сайта «Наше мнение», участвует в издании «Белорусского ежегодника», авторы которого анализируют тенденции развития государства и общества.
30 июня у Костюговой прошел обыск, ее задержали. 2 июля стало известно, что политолога
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Политолога Валерию Костюгову обвиняют в призывах к причинению вреда нацбезопасности и заговоре с целью захвата власти
Находящуюся под стражей политолога Валерию Костюгову обвиняют в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, и заговоре с...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)