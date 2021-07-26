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Самому младшему – шесть. Побывали там, где дети со всего Минска узнают, что такое служба в армии
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Как провести лето с пользой, научиться разводить костер и оказывать первую медицинскую помощь? Под Минском совместно с воинской частью 3310 открыли военно-патриотический палаточный лагерь для подростков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вероника Кудринецкая, корреспондент:
Спорт, стрельба, управление техникой. Многие из детей отдыхают в такой обстановке впервые, но запевают песню и маршируют с таким видом, что не уступают настоящим солдатам. Смена в военно-патриотическом лагере посвящена 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. О патриотизме здесь не рассуждают, ему учат.
Ульяна Дударева, воспитанница военно-патриотического лагеря:
В лагере «Юный армеец Белой Руси» в Минском районе девчонки ни в чем не хотят уступать сильному полу. Наравне с ребятами идут в строю, преодолевают полосу препятствий и тренируют выносливость, чтобы иметь настоящую армейскую выправку. К слову, самому младшему воспитаннику шесть, а он уже, как настоящий боец, проходит испытания на прочность.
Вероника Кудринецкая:
Даниил Ободич, воспитанник военно-патриотического лагеря:
Артем Рабцевич, воспитанник военно-патриотического лагеря:
Юные робинзоны учатся не только преодолевать себя, но и мыть посуду. Казалось бы, простой навык, но многие в обычной жизни этого не делают. Сегодня чрезмерно опекают детей, считают организаторы проекта. А это вредит воспитанию младшего поколения.
Дина Муровицкая, начальник военно-патриотического лагеря:
Иван Наделяев, младший сержант в/ч 3310:
Главная особенность такого отдыха – восьмидневная жизнь в условиях, приближенных к солдатскому распорядку дня. Артем в лагере второй раз и точно знает, каким должен быть настоящий мужчина.
Артем Рабцевич:
Компьютеров в лесу нет, телефоны тоже под запретом. Никакой гаджетомании. Связь с родителями держат вожатые, и каждый день для мам и пап готовят фото- и видеоотчеты.
Андрей Бурый, заместитель командира по идеологической работе в/ч 3310, подполковник:
Главное – все мероприятия пройдут в игровом формате и научат подростков коммуницировать друг с другом и проявлять лидерские качества: умение договариваться, нести ответственность, принимать решение за себя и команду.
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Новости Беларуси. Как провести лето с пользой, научиться разводить костер и оказывать первую медицинскую помощь? Под Минском совместно с воинской частью 3310...
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