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Школы Минской области должны завершить ремонты до 20 августа. Рассказываем, где уже готовы встретить учеников
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. До 20 августа учебные заведения Минской области должны получить паспорта готовности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Пока же специалисты занимаются ремонтом зданий, обновлением кабинетов и благоустройством пришкольных территорий. Всего в минском регионе к 1 сентября подготовят более 300 школ. Еще две новые (в Столбцах и Колодищах) впервые откроют свои двери.
Как только в коридорах школ стихает детский смех, начинается ремонт. Для учреждений образования это уже стало традицией. Большое внимание уделяют обновлению кабинетов. В любанской школе № 3 сработали оперативно, там ремонт уже завершен. Обновили мебель в классах, закупили новое холодильное оборудование в пищеблоке. Также благоустроили и территорию вокруг школы.
Ирина Немальцева, директор любанской средней школы № 3:
Для ребят стараются постоянно улучшать условия обучения. Например, большое внимание уделяют спортивным залам и инвентарю, чтобы на уроки дети шли с удовольствием. Повышают и уровень комфорта педагогов. Обновление носит не только практический, но и психологический характер, ведь учиться и преподавать в обновленном интерьере гораздо приятнее.
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Школы Минской области должны завершить ремонты до 20 августа. Рассказываем, где уже готовы встретить учеников
Новости Беларуси. До 20 августа учебные заведения Минской области должны получить паспорта готовности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Пока же специалисты...
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