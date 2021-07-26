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Школы Минской области должны завершить ремонты до 20 августа. Рассказываем, где уже готовы встретить учеников

26.07.2021 18:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. До 20 августа учебные заведения Минской области должны получить паспорта готовности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Школы Минской области должны завершить ремонты до 20 августа. Рассказываем, где уже готовы встретить учеников

Пока же специалисты занимаются ремонтом зданий, обновлением кабинетов и благоустройством пришкольных территорий. Всего в минском регионе к 1 сентября подготовят более 300 школ. Еще две новые (в Столбцах и Колодищах) впервые откроют свои двери.

Подробности в материале Анастасии Кончиц.

Школы Минской области должны завершить ремонты до 20 августа. Рассказываем, где уже готовы встретить учеников

Как только в коридорах школ стихает детский смех, начинается ремонт. Для учреждений образования это уже стало традицией. Большое внимание уделяют обновлению кабинетов. В любанской школе № 3 сработали оперативно, там ремонт уже завершен. Обновили мебель в классах, закупили новое холодильное оборудование в пищеблоке. Также благоустроили и территорию вокруг школы.

Школы Минской области должны завершить ремонты до 20 августа. Рассказываем, где уже готовы встретить учеников

Ирина Немальцева, директор любанской средней школы № 3:
Подготовлена спортивная площадка, благоустроен школьный двор. У нас высажено более 300 петуний, других цветов, заложена аллея туй. Я с уверенностью уже могу сказать, что 1 сентября мы сможем гостеприимно распахнуть свои двери для всех желающих.

Школы Минской области должны завершить ремонты до 20 августа. Рассказываем, где уже готовы встретить учеников

Для ребят стараются постоянно улучшать условия обучения. Например, большое внимание уделяют спортивным залам и инвентарю, чтобы на уроки дети шли с удовольствием. Повышают и уровень комфорта педагогов. Обновление носит не только практический, но и психологический характер, ведь учиться и преподавать в обновленном интерьере гораздо приятнее.

Подробности в видеоматериале.

 
 
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Новости Беларуси. До 20 августа учебные заведения Минской области должны получить паспорта готовности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Пока же специалисты...
 
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