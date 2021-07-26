Источник материала: ProBusiness



Владимир Тарасов. Фото: tarasov.ru

1 октября в Минске в Falcon Arena «Про бизнес» организует HI-TECH FORUM , посвященный актуальным вопросам трансформации бизнеса в нынешних условиях. Генеральный партнер события – Банк БелВЭБ . Cреди хедлайнеров форума — легендарный тренер, cоздатель первой в Советском Союзе школы бизнеса Владимир Константинович Тарасов. Начиная эту рабочую неделю, мы собрали для вас некоторые мысли Тарасова из его книг и выступлений — о менеджменте, лидерстве, карьере, дружбе и партнерстве в бизнесе. Полезного чтения!

О лидерстве и менеджменте

Понятие лидерство чем-то напоминает понятие счастья. Тысячу лет люди бьются над этой темой, но никто не построил технологию, как раз — и стать счастливым. С технологической точки зрения, лидер — это тот, кто в своих интересах организовывает людей, которые принимают управление руководимой деятельностью добровольно, без какого-либо материального вознаграждения.

Тысячу лет люди бьются над этой темой, но никто не построил технологию, как раз — и стать счастливым. С технологической точки зрения, лидер — это тот, кто в своих интересах организовывает людей, которые принимают управление руководимой деятельностью добровольно, без какого-либо материального вознаграждения. Управления без борьбы не бывает. Порой руководитель поручает, а ему возражают, или саботируют, или выполняют формально, то есть борются явно или скрыто. При этом если он бороться не обучен, то придется делать это часто, излишне конфликтно и с большими потерями времени, энергии, а то и здоровья участников. Если же он управленческой борьбой владеет, то бороться приходится реже, потерь и конфликтов меньше, а порою и сама борьба проходит незаметно для ее менее искушенных участников.



Владимир Тарасов. Фото: brammels.com

Неопытный руководитель сначала много думает над тем, какой приказ отдать. А уж после того, как отдаст, развивает кипучую деятельность, чтобы обеспечить его выполнение. Опытный сперва создаст условия для выполнения всякого своего приказа. А уж потом и не отдаст его вовсе, а лишь выскажет пожелание. И не заботится о его выполнении. Не его это дело, а других людей. Ему не о чем беспокоиться. Идеальный руководитель — вообще бездействующий . Зачем отдавать приказы, если люди и сами должны догадываться, что им делать? Зачем спрашивать, сделано ли, если не было землетрясения или новой мировой войны, которая, возможно, и могла бы помешать выполнению?!

. Зачем отдавать приказы, если люди и сами должны догадываться, что им делать? Зачем спрашивать, сделано ли, если не было землетрясения или новой мировой войны, которая, возможно, и могла бы помешать выполнению?! Самое важное — это делать высококачественный продукт. Вот вокруг этого образуется все остальное. Если коллектив знает, что занимается не ерундой или тем, что не востребовано, а производит качественный и нужный продукт, он не будет смотреть на сторону. Это основа основ. Если коллектив сплачивается не вокруг хорошей работы, а вокруг чего-то другого, то этому коллективу грош цена. Поэтому главное — научиться делать хорошие вещи.

О подчиненных

Мы любим подчиненного, помощника и заботимся о нем. Мы учим его, награждаем и наказываем. Мы помним, что не все приказы императора надо выполнять и что последний приказ полководца должен быть выполнен. Поэтому если поручаем что-нибудь подчиненному, то в этом отношении — он выше нас. Теперь мы — у него в подчинении: говори, чем тебе помочь — я все, что могу, для тебя сделаю, можешь не слушать моих советов, я не обижусь, я полностью в твоем распоряжении, я твой слуга! Но за результат я с тебя строго спрошу! Ты один несешь за него ответственность! Если мы уже что-то поручили подчиненному — поднимаем его над собой. Словно ребенка — высоко на руках. Что он может увидеть оттуда? Свой путь.



Фото: vuzopedia.ru

Можно поставить управлять человека и дать ему тысячу людей, а он как был дураком, так дураком и останется. Таких примеров полно. Дело в том, умеет человек управлять или нет. Люди видят, как человек управляет конкретно ими, как решает конфликтные ситуации, как справляется с их поведением. Люди это видят и верят тому, кто умеет с ними справляться. Умеешь ты управлять или нет, видно сразу. Шила в мешке не утаишь. И это зависит не от количества подчиненных.

О комплексах и «драйверах»

Комплексы есть у каждого человека. Не надо считать, что если у человека есть комплекс неполноценности, его лечить надо. Нет. У каждого он свой как-то глубоко. Это нормально. Потому что он же, этот комплекс неполноценности, — некоторый мотор, некоторый двигатель, который заставляет его что-то делать такое. Кого-то выдающимся делает, кого-то [заставляет] просто на плаву держаться. Просто некрасивое название — комплекс неполноценности. Оно какое-то обидное. Но тем не менее, значит, есть некоторый такой внутренний двигатель, какое-то второе «Я» внутри человека, которое критикует, толкает, подзуживает и так далее.

Иногда для придания человеку решимости и силы духа его следует как бы невзначай поместить в ситуацию, в которой он не хотел бы оказаться , но из которой ему не выбраться иначе, как проявляя решимость и силу духа.

, но из которой ему не выбраться иначе, как проявляя решимость и силу духа. Прежде чем выставлять себя напоказ, надо ответить себе на вопрос: в какой мере я хочу быть использован другими людьми? И как именно? Мы должны прятать свои способности, как свой бумажник, и доставать их только тогда, когда это действительно необходимо. В обычных же случаях надо демонстрировать не свои способности, а продукты их применения с явно выраженными полезными для других свойствами. При этом наша картина мира должна содержать всю технологию использования наших способностей другими, включая и понимание того, чем именно и как мы окажемся полезными.

О карьере

Деловые люди делятся на разные категории. Одни за главный критерий берут карьеру — вертикальную карьеру. Другие берут за главное деньги — заработать много денег. И, наконец, есть те, кто ориентирован в значительной мере на горизонтальную карьеру, то есть хотят развивать себя. Это не есть конкретное направление, потому что люди, которые объективно представляют горизонтальную карьеру, сканируют разные возможности.



Владимир Тарасов. Фото: chief-time.su

Если человек ориентирован на вертикальную карьеру или же на деньги , то он стреляет, так сказать, вперед, и то ли попадет в цель за пределами жизни, которую можно назвать другим словом «предназначение», то ли нет. Если попал — замечательно. Нет — значит, у него не будет цели за пределами жизни.

, то он стреляет, так сказать, вперед, и то ли попадет в цель за пределами жизни, которую можно назвать другим словом «предназначение», то ли нет. Если попал — замечательно. Нет — значит, у него не будет цели за пределами жизни. В горизонтальной карьере очень важно, чтобы человек не скакал, а последовательно занимался тем, что ему более интересно и лучше у него получается. Это не прямая, а некоторая извилистая вещь: то одним занимается, то другим и т.д. И тогда он автоматически рано или поздно выйдет на большую цель.

Большая цель — это цель, к которой можно прийти. Но только после смерти. Маленькой цели можно достичь и при жизни. Большая цель помогает увидеть свой путь. Мы его узнаем: да вот же он, как это я не сообразил?!

О дружбе в бизнесе

Дружба, основанная на бизнесе, прочнее, чем бизнес, основанный на дружбе . Партнеры ссорятся, когда владеют бизнесом 50 на 50. Когда бизнес маленький, это еще не страшно, а когда он вырастает, появляются большие деньги, это становится причиной ссоры. Должно быть точно известно, кто номер один, а кто номер два в компании.

. Партнеры ссорятся, когда владеют бизнесом 50 на 50. Когда бизнес маленький, это еще не страшно, а когда он вырастает, появляются большие деньги, это становится причиной ссоры. Должно быть точно известно, кто номер один, а кто номер два в компании. Двухголовые животные не выживают — они в кунсткамере. Точно так же и в бизнесе. Бизнес выживает только в том случае, когда партнеры — очень разные люди, то есть они дополняют друг друга, а не конкурируют.

Не стыдно управлять миром, стыдно делать это плохо.

Есть очень важный управленческий механизм, который называется информационным дистанцированием. Смысл этого механизма в том, что вы порой не слушаетесь ни родителей, ни учителей, а первого встречного послушаетесь. Например, вы заблудились в чужом городе и спрашиваете у прохожего дорогу, он вам объясняет, и вы точно следуете его указанию. Почему родителей вы не слушали, а незнакомца послушались? Потому что у вас 100-процентное дистанцирование с ним: он знает дорогу, а вы даже представления не имеете. Это очень важно: руководитель всегда должен знать больше, чем подчиненные. Если эта разница стирается, то тогда начинается дискуссия: подчиненный же тоже умный человек, он видит другой вариант. Эту ситуацию можно прервать только так: я начальник, делай так, как я сказал. А родному человеку, другу так не скажешь, остановить дискуссию не сможешь. Появляется недисциплинированность, и она задает моду для всех остальных сотрудников. Если друг или родственник сам не понимает, что нужно подчиниться, то у вас возникает большая проблема. Поэтому надо уметь держать дистанцию не только с чужими людьми, но и с близкими, но это сложно.

Философия в менеджменте

Каждый из нас управляет миром. Может быть, делает это плохо. Камень на дороге управляет повозкой. Ребенок еще говорить не умеет, а уже управляет родителями. Собака управляет хозяином, а кошка — собакой. Все управляют всеми. Не стыдно управлять миром, стыдно делать это плохо. Тот, кто имеет путь, постоянно учится управлять миром все лучше и лучше. Человек, увидевший путь, не хозяин своей судьбы. Теперь путь диктует ему, что делать и чего не делать. Путь управляет им. Путь — великий менеджер. Конечно, легче управлять фабрикой или страной, если она вам подчинена. И другие люди обязаны вас слушаться. Но это — не обязательное условие для управления, только одно из возможных. Управлять любым объектом можно из любой географической или социальной позиции, из любой точки. Не получается — значит, надо учиться. Кто имеет путь, имеет и учителя.

Нельзя успешно идти по пути, не управляя другими хорошо. Нельзя хорошо управлять другими, не имея пути.

В траве лежало яблоко. Хорошее, лишь с одного боку пятнышко. Учитель поднял яблоко и сказал: «Есть две возможности. Можно его слегка обтереть и сразу есть. А можно достать ножик, вырезать все сомнительные места, а потом уже есть. Но зато без брезгливости и опаски. И съесть удастся больше. Ведь в первом случае мы невольно оставляем сколько-то хорошего вокруг плохого. Правда, в первом случае мы можем начать есть сразу, а во втором — лишь после предварительной работы. Это две разные стратегии во всех делах. Во всех без исключения». Он достал ножик, очистил яблоко и начал неторопливо есть.