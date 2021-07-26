1 октября в Минске в Falcon Arena «Про бизнес» организует HI-TECH FORUM, посвященный актуальным вопросам трансформации бизнеса в нынешних условиях. Генеральный партнер события – Банк БелВЭБ. Cреди хедлайнеров форума — легендарный тренер, cоздатель первой в Советском Союзе школы бизнеса Владимир Константинович Тарасов. Начиная эту рабочую неделю, мы собрали для вас некоторые мысли Тарасова из его книг и выступлений — о менеджменте, лидерстве, карьере, дружбе и партнерстве в бизнесе. Полезного чтения!
О лидерстве и менеджменте
Понятие лидерство чем-то напоминает понятие счастья. Тысячу лет люди бьются над этой темой, но никто не построил технологию, как раз — и стать счастливым. С технологической точки зрения, лидер — это тот, кто в своих интересах организовывает людей, которые принимают управление руководимой деятельностью добровольно, без какого-либо материального вознаграждения.
Управления без борьбы не бывает. Порой руководитель поручает, а ему возражают, или саботируют, или выполняют формально, то есть борются явно или скрыто. При этом если он бороться не обучен, то придется делать это часто, излишне конфликтно и с большими потерями времени, энергии, а то и здоровья участников. Если же он управленческой борьбой владеет, то бороться приходится реже, потерь и конфликтов меньше, а порою и сама борьба проходит незаметно для ее менее искушенных участников.
Неопытный руководитель сначала много думает над тем, какой приказ отдать. А уж после того, как отдаст, развивает кипучую деятельность, чтобы обеспечить его выполнение. Опытный сперва создаст условия для выполнения всякого своего приказа. А уж потом и не отдаст его вовсе, а лишь выскажет пожелание. И не заботится о его выполнении. Не его это дело, а других людей. Ему не о чем беспокоиться. Идеальный руководитель — вообще бездействующий. Зачем отдавать приказы, если люди и сами должны догадываться, что им делать? Зачем спрашивать, сделано ли, если не было землетрясения или новой мировой войны, которая, возможно, и могла бы помешать выполнению?!
Самое важное — это делать высококачественный продукт. Вот вокруг этого образуется все остальное. Если коллектив знает, что занимается не ерундой или тем, что не востребовано, а производит качественный и нужный продукт, он не будет смотреть на сторону. Это основа основ. Если коллектив сплачивается не вокруг хорошей работы, а вокруг чего-то другого, то этому коллективу грош цена. Поэтому главное — научиться делать хорошие вещи.
О подчиненных
Мы любим подчиненного, помощника и заботимся о нем. Мы учим его, награждаем и наказываем. Мы помним, что не все приказы императора надо выполнять и что последний приказ полководца должен быть выполнен. Поэтому если поручаем что-нибудь подчиненному, то в этом отношении — он выше нас. Теперь мы — у него в подчинении: говори, чем тебе помочь — я все, что могу, для тебя сделаю, можешь не слушать моих советов, я не обижусь, я полностью в твоем распоряжении, я твой слуга! Но за результат я с тебя строго спрошу! Ты один несешь за него ответственность! Если мы уже что-то поручили подчиненному — поднимаем его над собой. Словно ребенка — высоко на руках. Что он может увидеть оттуда? Свой путь.
Можно поставить управлять человека и дать ему тысячу людей, а он как был дураком, так дураком и останется. Таких примеров полно. Дело в том, умеет человек управлять или нет. Люди видят, как человек управляет конкретно ими, как решает конфликтные ситуации, как справляется с их поведением. Люди это видят и верят тому, кто умеет с ними справляться. Умеешь ты управлять или нет, видно сразу. Шила в мешке не утаишь. И это зависит не от количества подчиненных.
О комплексах и «драйверах»
Комплексы есть у каждого человека. Не надо считать, что если у человека есть комплекс неполноценности, его лечить надо. Нет. У каждого он свой как-то глубоко. Это нормально. Потому что он же, этот комплекс неполноценности, — некоторый мотор, некоторый двигатель, который заставляет его что-то делать такое. Кого-то выдающимся делает, кого-то [заставляет] просто на плаву держаться. Просто некрасивое название — комплекс неполноценности. Оно какое-то обидное. Но тем не менее, значит, есть некоторый такой внутренний двигатель, какое-то второе «Я» внутри человека, которое критикует, толкает, подзуживает и так далее.
Иногда для придания человеку решимости и силы духа его следует как бы невзначай поместить в ситуацию, в которой он не хотел бы оказаться, но из которой ему не выбраться иначе, как проявляя решимость и силу духа.
Прежде чем выставлять себя напоказ, надо ответить себе на вопрос: в какой мере я хочу быть использован другими людьми? И как именно? Мы должны прятать свои способности, как свой бумажник, и доставать их только тогда, когда это действительно необходимо. В обычных же случаях надо демонстрировать не свои способности, а продукты их применения с явно выраженными полезными для других свойствами. При этом наша картина мира должна содержать всю технологию использования наших способностей другими, включая и понимание того, чем именно и как мы окажемся полезными.
О карьере
Деловые люди делятся на разные категории. Одни за главный критерий берут карьеру — вертикальную карьеру. Другие берут за главное деньги — заработать много денег. И, наконец, есть те, кто ориентирован в значительной мере на горизонтальную карьеру, то есть хотят развивать себя. Это не есть конкретное направление, потому что люди, которые объективно представляют горизонтальную карьеру, сканируют разные возможности.
Если человек ориентирован на вертикальную карьеру или же на деньги, то он стреляет, так сказать, вперед, и то ли попадет в цель за пределами жизни, которую можно назвать другим словом «предназначение», то ли нет. Если попал — замечательно. Нет — значит, у него не будет цели за пределами жизни.
В горизонтальной карьере очень важно, чтобы человек не скакал, а последовательно занимался тем, что ему более интересно и лучше у него получается. Это не прямая, а некоторая извилистая вещь: то одним занимается, то другим и т.д. И тогда он автоматически рано или поздно выйдет на большую цель.
Большая цель — это цель, к которой можно прийти. Но только после смерти. Маленькой цели можно достичь и при жизни. Большая цель помогает увидеть свой путь. Мы его узнаем: да вот же он, как это я не сообразил?!
О дружбе в бизнесе
Дружба, основанная на бизнесе, прочнее, чем бизнес, основанный на дружбе. Партнеры ссорятся, когда владеют бизнесом 50 на 50. Когда бизнес маленький, это еще не страшно, а когда он вырастает, появляются большие деньги, это становится причиной ссоры. Должно быть точно известно, кто номер один, а кто номер два в компании.
Двухголовые животные не выживают — они в кунсткамере. Точно так же и в бизнесе. Бизнес выживает только в том случае, когда партнеры — очень разные люди, то есть они дополняют друг друга, а не конкурируют.
Не стыдно управлять миром, стыдно делать это плохо.
Есть очень важный управленческий механизм, который называется информационным дистанцированием. Смысл этого механизма в том, что вы порой не слушаетесь ни родителей, ни учителей, а первого встречного послушаетесь. Например, вы заблудились в чужом городе и спрашиваете у прохожего дорогу, он вам объясняет, и вы точно следуете его указанию. Почему родителей вы не слушали, а незнакомца послушались? Потому что у вас 100-процентное дистанцирование с ним: он знает дорогу, а вы даже представления не имеете. Это очень важно: руководитель всегда должен знать больше, чем подчиненные. Если эта разница стирается, то тогда начинается дискуссия: подчиненный же тоже умный человек, он видит другой вариант. Эту ситуацию можно прервать только так: я начальник, делай так, как я сказал. А родному человеку, другу так не скажешь, остановить дискуссию не сможешь. Появляется недисциплинированность, и она задает моду для всех остальных сотрудников. Если друг или родственник сам не понимает, что нужно подчиниться, то у вас возникает большая проблема. Поэтому надо уметь держать дистанцию не только с чужими людьми, но и с близкими, но это сложно.
Философия в менеджменте
Каждый из нас управляет миром. Может быть, делает это плохо. Камень на дороге управляет повозкой. Ребенок еще говорить не умеет, а уже управляет родителями. Собака управляет хозяином, а кошка — собакой. Все управляют всеми. Не стыдно управлять миром, стыдно делать это плохо. Тот, кто имеет путь, постоянно учится управлять миром все лучше и лучше. Человек, увидевший путь, не хозяин своей судьбы. Теперь путь диктует ему, что делать и чего не делать. Путь управляет им. Путь — великий менеджер. Конечно, легче управлять фабрикой или страной, если она вам подчинена. И другие люди обязаны вас слушаться. Но это — не обязательное условие для управления, только одно из возможных. Управлять любым объектом можно из любой географической или социальной позиции, из любой точки. Не получается — значит, надо учиться. Кто имеет путь, имеет и учителя.
Нельзя успешно идти по пути, не управляя другими хорошо. Нельзя хорошо управлять другими, не имея пути.
В траве лежало яблоко. Хорошее, лишь с одного боку пятнышко. Учитель поднял яблоко и сказал: «Есть две возможности. Можно его слегка обтереть и сразу есть. А можно достать ножик, вырезать все сомнительные места, а потом уже есть. Но зато без брезгливости и опаски. И съесть удастся больше. Ведь в первом случае мы невольно оставляем сколько-то хорошего вокруг плохого. Правда, в первом случае мы можем начать есть сразу, а во втором — лишь после предварительной работы. Это две разные стратегии во всех делах. Во всех без исключения». Он достал ножик, очистил яблоко и начал неторопливо есть.
Владимир Константинович Тарасов
Легендарный советский и российский социальный технолог и бизнес-тренер. Основатель и руководитель первой школы бизнеса на территории СССР — Таллинской школы менеджеров, начавшей свою работу еще в 1984 году. Автор бестселлеров по менеджменту «Технология жизни: книга для героев», «Искусство управленческой борьбы» и др., разработчик деловых игр и тренингов.
Благодаря Тарасову слово «менеджер» впервые стало употребляться на территории СССР без негативной политической окраски.
Известен как основоположник нового направления в менеджменте — искусства управленческой борьбы. Автор и разработчик оценочной технологии руководителей и специалистов.
На HI-TECH FORUM в Минске Владимир Тарасов даст интервью прямо на сцене события о технологиях менеджмента в сегодняшней реальности и ответит на вопросы участников форума.