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Суды, проверки, ликвидации
Источник материала: Партизан
В расписании Минского городского суда на эту неделю значится более десятка процессов по ликвидации фондов и общественных объединений
Истцом во всех случаях выступает Главное управление юстиции (ГУЮ) Мингорисполкома, сообщает БелаПАН. Так,
29 июля будут рассматриваться иски ГУЮ Мингорисполкома по ликвидации местного информационно-просветительского фонда «Сеть развития бизнеса»; местного фонда развития «Новая экономическая стратегия»; общественного объединения «Зеленая экономика»; общественного объединения «Диариуш»; общественного объединения «Защита прав потребителей «Содружество».
30 июля пройдут заседания, на которых будет рассматриваться ликвидация местного экологического фонда «Экологический транспорт»; культурно-историко-просветительсткой городской общественной организации «Объединение литовцев «Витис»; местного социального фонда «Добра»; минского городского общественного объединения «Синтез развития человека»; местного фонда развития культуры и образования человека; общественной организации «Молодежный образовательный центр «Фиальта»; минского городского культурно-просветительского общественного объединения поляков «Полоничка».
Также 30 июля Мингорсуд рассмотрит иск о приостановлении деятельности молодежного общественного объединения «Молодежная инициатива».
В Верховном суде 27 июля пройдет заседание по иску Министерства юстиции к правозащитно-просветительскому общественному объединению «Движение «За Свободу». В графе «предмет спора» указано «прочие исковые дела».
На 30 июля назначено заседание по иску Минюста к Республиканскому общественному объединению «Правовая инициатива».
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В расписании Минского городского суда на эту неделю значится более десятка процессов по ликвидации фондов и общественных объединений
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