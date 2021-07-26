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Суды, проверки, ликвидации

26.07.2021 19:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В расписании Минского городского суда на эту неделю значится более десятка процессов по ликвидации фондов и общественных объединений




Истцом во всех случаях выступает Главное управление юстиции (ГУЮ) Мингорисполкома, сообщает БелаПАН. Так, пишет kp.by, на 27 июля назначен процесс по ликвидации молодежного общественного объединения «НЕКСТ».

29 июля будут рассматриваться иски ГУЮ Мингорисполкома по ликвидации местного информационно-просветительского фонда «Сеть развития бизнеса»; местного фонда развития «Новая экономическая стратегия»; общественного объединения «Зеленая экономика»; общественного объединения «Диариуш»; общественного объединения «Защита прав потребителей «Содружество».

30 июля пройдут заседания, на которых будет рассматриваться ликвидация местного экологического фонда «Экологический транспорт»; культурно-историко-просветительсткой городской общественной организации «Объединение литовцев «Витис»; местного социального фонда «Добра»; минского городского общественного объединения «Синтез развития человека»; местного фонда развития культуры и образования человека; общественной организации «Молодежный образовательный центр «Фиальта»; минского городского культурно-просветительского общественного объединения поляков «Полоничка».

Также 30 июля Мингорсуд рассмотрит иск о приостановлении деятельности молодежного общественного объединения «Молодежная инициатива».

В Верховном суде 27 июля пройдет заседание по иску Министерства юстиции к правозащитно-просветительскому общественному объединению «Движение «За Свободу». В графе «предмет спора» указано «прочие исковые дела».

На 30 июля назначено заседание по иску Минюста к Республиканскому общественному объединению «Правовая инициатива».

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В расписании Минского городского суда на эту неделю значится более десятка процессов по ликвидации фондов и общественных объединений
 
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