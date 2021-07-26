ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Беларусь обогнала соседей по количеству авторов твитов о странах

26.07.2021 19:03 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Baltic Internet Policy Initiative опубликовал ежемесячное распределение авторов твитов, ссылающихся на публикации, в которых упоминаются исследуемые страны, за период с 1 июля 2020 по 30 июня 2021.



Ежемесячное распределение авторов твитов ссылающихся на публикации, в которых упоминаются исследуемые страны, пишет Ежедневник, за период с 1 июля 2020 по 30 июня 2021:

Число авторов твитов за год с ссылками на публикации со словами:

Belarus — 146 744

Ukraine — 146 618

Poland — 145 504

Estonia — 56 852

Lithuania — 44 155

Latvia — 18 083

Любопытно, что из авторов твитов о странах было только одно физическое лицо, так называемых инфлюенсеров,  действующий в тот момент Президент США — Дональд Трамп, который сделал ссылки на публикации с упоминанием Украины и Польши.

Сохраняется прежняя рекомендация, что необходима разработка стратегии работы с инфлюнсерами и популярными аккаунтами в Twitter, чтобы сохранять страну в глобальной информационной повестке.

Для анализа Baltic Internet Policy Initiative использовала платформу мониторинга социальных медиа BuzzSumo.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Baltic Internet Policy Initiative опубликовал ежемесячное распределение авторов твитов, ссылающихся на публикации, в которых упоминаются исследуемые страны, за период с 1 июля 2020...
 
Новости дня
Новости разные
 
Юлия Чернявская остается под домашним арестом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by