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Беларусь обогнала соседей по количеству авторов твитов о странах
Источник материала: Партизан
Baltic Internet Policy Initiative опубликовал ежемесячное распределение авторов твитов, ссылающихся на публикации, в которых упоминаются исследуемые страны, за период с 1 июля 2020 по 30 июня 2021.
Ежемесячное распределение авторов твитов ссылающихся на публикации, в которых упоминаются исследуемые страны,
Число авторов твитов за год с ссылками на публикации со словами:
Belarus — 146 744
Ukraine — 146 618
Poland — 145 504
Estonia — 56 852
Lithuania — 44 155
Latvia — 18 083
Любопытно, что из авторов твитов о странах было только одно физическое лицо, так называемых инфлюенсеров, действующий в тот момент Президент США — Дональд Трамп, который сделал ссылки на публикации с упоминанием Украины и Польши.
Сохраняется прежняя рекомендация, что необходима разработка стратегии работы с инфлюнсерами и популярными аккаунтами в Twitter, чтобы сохранять страну в глобальной информационной повестке.
Для анализа Baltic Internet Policy Initiative использовала платформу мониторинга социальных медиа BuzzSumo.
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Baltic Internet Policy Initiative опубликовал ежемесячное распределение авторов твитов, ссылающихся на публикации, в которых упоминаются исследуемые страны, за период с 1 июля 2020...
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